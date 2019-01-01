Постер «Добро пожаловать в Zомбилэнд 2»: 10 лет спустя

Создатели «Добро пожаловать в Zомбилэнд» приняли участие во флешмобе 10 Years Challenge и сравнили в Twitter постеры первого и второго фильмов, которые выйдут с разницей в 10 лет. По ним видно, как за это время изменились исполнители главных ролей. Также стало известно полное название сиквела — «Добро пожаловать в Zомбилэнд 2: Контрольный выстрел» .

Съемки продолжения стартовали летом 2018 года. Ретт Риз и Пол Верник, авторы первого фильма, написали сценарий продолжения. Режиссерское кресло сиквела занимает Рубен Фляйшер, постановщик оригинала. Гэвин Полон спродюсирует проект.

Сюжет сиквела не раскрывается. Точно можно сказать, что в продолжении вернутся герои Вуди Харрельсон, Эмма Стоун, Джесси Айзенберг и Эбигейл Бреслин. К актерскому составу присоединилась Розарио Доусон.

«Добро пожаловать в Zомбилэнд» увидел свет осенью 2009 года. Действие комедийного фильма ужасов разворачивается во время зомби-апокалипсиса, когда улицы заполонили живые мертвецы. Молодой парень по прозвищу Коламбус (Айзенберг) путешествует по Америке. Долгое время сохранить жизнь ему помогает строгий свод правил.

Во время путешествия Коламбус знакомится с другим выжившим — безбашенным Таллахасси (Харрельсон), который мечтает вновь попробовать пирожное «Твинки». Ради сладостей они останавливаются возле супермаркета, где встречают двух сестер — Вичиту (Стоун) и Литл-Рок (Бреслин). Девушки обманом забирают у них автомобиль, чтобы доехать до парка развлечений под названием «Дикие приключения», где, по слухам, до сих пор нет нежити.

При скромном бюджете в 23 млн долларов картина собрала в американском прокате 75 млн долларов. Общие сборы проекта достигли отметки в 102 млн долларов.

Источник: Deadline