Зак Снайдер снимет для Netflix зомби-триллер «Армия мертвых»

Зак Снайдер поставит и спродюсирует для стрим-сервиса Netflix проект «Армия мертвых» — фильм про ограбление с зомби. Джоби Харольд («Меч короля Артура») написал сценарий на основе идеи Снайдера.

Действие фильма разворачивается в Лас-Вегасе, где произошло нашествие живых мертвецов. В городе почти не осталось живых, что подталкивает главного героя к идее провернуть там крупное ограбление. Он собирает команду наемников и отправляется в одно из самых опасных мест на Земле в надежде сорвать куш.

«Армия мертвых» находится в разработке с 2007 года. Работу над фильмом начала студия Warner, и изначально картину должен был снимать Маттис ван Хейниген-мл. со Снайдером в качестве продюсера. Долгое время проекту не удавалось сдвинуться с мертвой точки. В итоге его перехватил Netflix, который собирается вложить в производство около 90 млн долларов, сообщают источники.

«В работе над этим проектом меня ничто не ограничивает», — признался Снайдер в интервью THR.

С «Армией мертвых» Снайдер, долгое время занимавшийся супергероями вселенной DC, вновь вернется к теме зомби. В 2004 году он дебютировал в полнометражной режиссуре с фильмом «Рассвет мертвецов» — ремейком картины Джорджа Ромеро.

В проекте Netflix Снайдер видит возможность вернуться к истокам и вновь встать за камеру, чего он был лишен во время работы над блокбастерами. «Я обожаю масштабный экшен, обожаю масштабные сцены, — говорит режиссер. — Мой киномозг сразу включился, и я такой: „Мы должны начать снимать прямо сейчас!“ Работа над этими сценами по-настоящему взбодрила меня».

Ранее Снайдер рассказывал, что планирует экранизировать роман Айн Рэнд «Источник». Также он собирался поставить военную картину «Последняя фотография». Судьба обоих проектов сейчас находится под вопросом. Возможно, Снайдер еще вернется к ним после «Армии мертвых».

THR