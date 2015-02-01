Оскар Айзек присоединится к актерскому составу «Дюны»

Оскар Айзек ведет переговоры со студией Legendary относительно съемок в фантастическом фильме Дени Вильнёва «Дюна». Актеру предлагают роль Лето Атрейдеса, главы дома Атрейдес и отца главного героя в исполнении Тимоти Шаламе.

В случае достижения соглашения Айзек появится на экране вместе с Шаламе, Стелланом Скарсгардом, Дэйвом Батистой, Ребеккой Фергюсон и Шарлоттой Рэмплинг.

«Дюна» рассказывает о далеком будущем, где человечество расселилось по далеким планетам, а за власть над обитаемым пространством постоянно борются разные могущественные семьи. В центре противостояния оказывается пустынная планета Арракис. Там обитают гигантские песчаные черви, а в пещерах затаились скитальцы-фремены, но ее главная ценность — спайс, самое важное вещество во Вселенной. Тот, кто контролирует Арракис, контролирует спайс, а тот, кто контролирует спайс, контролирует Вселенную.

Атрейдесы — главные противники рода Харконненов и их прямые противоположности, вражда между ними продолжается уже много веков.

15 марта подписчики Netflix смогут увидеть Айзека в боевике «Тройная граница». Также актер озвучил главу семейки Аддамс в одноименном мультфильме, который увидит свет 17 октября. 19 декабря Айзек появится на экранах российских кинотеатров в девятом эпизоде «Звездных войн».

Variety