Режиссер «Шазама!» потроллил фаната

Блокбастер «Шазам!» ожидается в кинотеатрах в начале апреля, но студия Warner не торопится выпускать второй трейлер фильма. Подобная тишина вызвала волнение у одного из пользователей Twitter. Он поспешил поделиться своими тревогами с режиссером фильма Дэвидом Ф. Сандбергом, на что у постановщика нашелся идеальный ответ.
«Я переживаю, что до релиза осталось всего два месяца, а полноценный и официальный трейлер „Шазама!“ так и не выпущен. Что происходит, Дэвид Ф. Сандберг?» — написал пользователь.
«У нас нет больше кадров с Шазамом, так как он погибает в самом начале фильма. Если подумать, то это смелое решение могло быть ошибкой».
Словно в качестве доказательства в Instagram Сандберг выложил короткий фрагмент, где главного героя Билли Бэтсона ждет печальный финал. Он выкрикивает волшебное слово, в него ударяет молния, но вместо трансформации в супергероя он превращается в кучку пепла.
В отсутствии второго трейлера, разумеется, нет ничего страшного. Полномасштабную рекламную кампанию студии предпочитают начинать незадолго до выхода проекта, чтобы блокбастер запомнился максимально большому количеству потенциальных зрителей. Так что логично предположить, что в ближайшее время в сети точно появится новый полноценный ролик «Шазама!», а также несколько десятков ТВ-спотов и клипов.
Так, недавно уже был выпущен расширенный тизер.
«Шазам!» рассказывает историю 14-летнего Билли Бэтсона, который однажды познакомился с 3000-летним волшебником Шазамом. Старец рассказал Билли о магическом слове, благодаря которому мальчик получил возможность превращаться в могучего воина, призванного защищать мир от сил зла.