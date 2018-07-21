Режиссер «Шазама!» потроллил фаната

Блокбастер «Шазам!» ожидается в кинотеатрах в начале апреля, но студия Warner не торопится выпускать второй трейлер фильма. Подобная тишина вызвала волнение у одного из пользователей Twitter. Он поспешил поделиться своими тревогами с режиссером фильма Дэвидом Ф. Сандбергом, на что у постановщика нашелся идеальный ответ.

«Я переживаю, что до релиза осталось всего два месяца, а полноценный и официальный трейлер „Шазама!“ так и не выпущен. Что происходит, Дэвид Ф. Сандберг?» — написал пользователь.

«У нас нет больше кадров с Шазамом, так как он погибает в самом начале фильма. Если подумать, то это смелое решение могло быть ошибкой».