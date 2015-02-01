Бокс-офис России: Бабушка сверху

1. «Бабушка легкого поведения 2. Престарелые Мстители» (1-я неделя), 204 млн рублей, 771 тысяча зрителей, 26 614 сеансов Комедия Марюса Вайсберга продемонстрировала впечатляющий старт, сразу на 62% улучшив результат оригинального фильма. Тот в свой первый уик-энд в августе 2017-го заработал 124 млн рублей. Теперь «Бабушка 2» обладает титулом самого мощно стартовавшего детища Марюса Вайсберга — до минувших выходных лидерство по этому показателю удерживала «Любовь в большом городе 3» (188 млн рублей с учетом СНГ).

2. «Стекло» (2-я неделя), 125 млн рублей (-61%), 431 тысяча зрителей, 18 754 сеанса

На фоне неоднозначного сарафана весьма умеренное падение «Стекла» на второй неделе (-61%) следует признать вполне успешным результатом. После 11 дней проката в копилке фильма М. Найта Шьямалана 529 млн рублей. Финального результата «Сплита» (535 млн рублей) новинка достигла уже в первые дни текущей недели.

3. «Т-34» (4-я неделя), 88 млн рублей (-51%), 358 тысяч зрителей, 11 164 сеанса Военный экшен Алексея Сидорова заработал в общей сложности 2,19 млрд рублей и вышел на третье место по сборам среди всех картин в новейшей истории российского проката после «Аватара» (3,5 млрд рублей) и «Движения вверх» (2,97 млрд рублей).

4. «Зеленая книга»(1-я неделя), 67 млн рублей, 200 тысяч зрителей, 4378 сеансов

Феноменально хорошо в российском прокате стартовал один из фаворитов оскаровской гонки. Драмеди Питера Фаррелли собрала в первый уик-энд ощутимо больше, чем прошлогодние фавориты наградного сезона «Форма воды» (47 млн рублей) и «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» (46 млн рублей). У картины отменный сарафан и лучшая в топ-10 средняя посещаемость — 45 человек на одном сеансе. Есть все шансы, что к концу проката свою стартовую кассу «Зеленой книге» удастся увеличить как минимум в три раза.

5. BTS World Tour: Love Yourself in Seoul, 50 млн рублей, 110 тысяч зрителей, 962 сеанса

Настоящей сенсацией стало попадание в топ-10 фильма-концерта корейской поп-группы BTS, который транслировался в кинотеатрах лишь один день, в субботу, 26 января. Кинотеатры еще неделю назад отчитывались об ажиотаже среди поклонниц группы, которые на предпродажах сметали билеты как горячие пирожки. Но никто и подумать не мог, что все это выльется в настолько впечатляющий результат. Концерт BTS с легкостью взобрался на первую строчку хит-парада фильмов-концертов, обойдя и «Metallica: Сквозь невозможное» (26 млн рублей с учетом СНГ), и Rammstein: Paris! (22 млн рублей). Это самый большой успех в истории деятельности небольшого дистрибьютора CoolConnections, который в основном специализируется на фестивальных показах фильмов, не добирающихся до российского проката.

6. «Волки и овцы: Ход свиньей» (1-я неделя), 48 млн рублей, 212 тысяч зрителей, 13 909 сеансов

Сиквел отечественного мультфильма почти в точности повторил стартовый результат предыдущих «Волков и овец» (47 млн рублей), выходивших в апреле 2016-го. Отсутствие падения следует считать позитивным симптомом, особенно на фоне снижения интереса аудитории к российским анимационным франшизам «Три богатыря» и «Снежная королева», которое продемонстрировали новогодние каникулы.

7. «Море соблазна» (1-я неделя), 33 млн рублей, 102 тысячи зрителей, 6181 сеанс

Инди-триллер с Мэттью МакКонахи и Энн Хэтэуэй в главных ролях в первый уик-энд выступил на приемлемом уровне (особенно на фоне впечатляющего провала картины в США). Картина собрала в рамках предстартовых прогнозов, заметно уступив «Простой просьбе» (48 млн рублей в первый уик-энд). Впрочем, негативных симптомов в случае с «Морем соблазна» хватает. Это и один из худших в топ-10 показателей средней посещаемости (16 человек на одном сеансе), и масса отрицательных отзывов зрителей, которым продали не совсем то, что изначально рекламировали.

8. «Спасти Ленинград» (превью), 24 млн рублей, 88 тысяч зрителей, 2226 сеансов

Очередной российский фильм о Великой Отечественной, который уже успели окрестить смесью «Дюнкерка» и «Титаника», вышел в формате ограниченного превью и показал, что военная тематика по-прежнему интересна зрителю. По средней наработке на сеанс (10 151 рубль) фильм в топ-10 уступает только «Зеленой книге» (15 225 рублей). Если оставить за скобками результаты однодневного показа фильма-концерта BTS.

9. «Астрал: Новое измерение» (1-я неделя), 20 млн рублей, 73 тысячи зрителей, 3528 сеансов

Хоррор с хорошо знакомым российскому зрителю названием на самом деле не имеет отношения к франшизе Джеймса Вана, которая в оригинале называется Insidious. Сборы новинки, впрочем, и не претендовали на результаты большого «Астрала». Однако в своем сегменте «Новое измерение» выступило вполне успешно, на уровне выходившего ранее в январе релиза того же прокатчика — ленты «Темное зеркало» (18 млн рублей).

10. «Холмс & Ватсон» (1-я неделя), 16 млн рублей, 49 тысяч зрителей, 7051 сеанс