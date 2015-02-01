Студия Warner выпустит фильм по фигуркам Funko POP!

Студия Warner Bros., вдохновленная успехами франшизы Lego, планирует перенести на большой экран фигурки серии Funko POP!. Об этом со ссылкой на источники сообщили Дэниэл Рихтман из SuperBroMovies и /Film.

Студия только начала работу над проектом, и особых подробностей пока нет. Известно лишь, что фильм будет сочетать в себе элементы игрового и анимационного кино, как было сделано во всех мультфильмах такого рода — от «Лего Фильм» до «Playmobil: Фильм».

Также ожидается, что в проекте будет задействовано множество знакомых героев вроде Чудо-женщины, Хеллбоя, Дэдпула, Дарта Вейдера и Харли Квинн. Как Warner собирается использовать в мультфильме персонажей других студий, не уточняется.