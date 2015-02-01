Студия Warner выпустит фильм по фигуркам Funko POP!

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Студия Warner Bros., вдохновленная успехами франшизы Lego, планирует перенести на большой экран фигурки серии Funko POP!. Об этом со ссылкой на источники сообщили Дэниэл Рихтман из SuperBroMovies и /Film.

Студия только начала работу над проектом, и особых подробностей пока нет. Известно лишь, что фильм будет сочетать в себе элементы игрового и анимационного кино, как было сделано во всех мультфильмах такого рода — от «Лего Фильм» до «Playmobil: Фильм».

Также ожидается, что в проекте будет задействовано множество знакомых героев вроде Чудо-женщины, Хеллбоя, Дэдпула, Дарта Вейдера и Харли Квинн. Как Warner собирается использовать в мультфильме персонажей других студий, не уточняется.

В качестве доказательства Рихтман приводит фото из недр анимационного подразделения Warner. Кроме Funko, на доске можно рассмотреть проект на основе иллюстрированной книги Майкла Морпурго о Тото из «Волшебника в стране Оз». На период 2019-го — середину 2020-го отмечены ремейк сериала «Джетсоны», мультфильм о Койоте из «Луни Тюнз» и анимационная экранизация «Кота в шляпе» Доктора Сюсса.

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