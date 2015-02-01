Художник собрал для «Mortal Kombat» звездный актерский состав

Художник BossLogic выпустил серию иллюстраций, в которых представил звезд современного кино в виде персонажей видеоигры «Mortal Kombat».
Майкл Фассбендер в роли Рейдена
Трэвис Фиммел в роли Кано
Терри Крюс в роли Джакса
Крис Пратт в роли Джонни Кейджа
Дуэйн Джонсон в роли Шао Кана
Киану Ривз в роли Кенши
Даг Джонс в роли Рептилии
Зои Салдана в роли Джейд
Галь Гадот в роли Китаны
И Галь Гадот в роли Милины
Ранее BossLogic представил героев киновселенной DC в стилистике 1980-х и поменял местами актеров DC и Marvel.
Первая «Смертельная битва» вышла на экраны в 1995 году и заработала 122 млн долларов. Интерес студий к продолжению угас в 1997 году, когда сиквел «Смертельная битва 2: Истребление» заработал в мире всего 51,3 млн долларов.
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