Художник собрал для «Mortal Kombat» звездный актерский состав

Художник BossLogic выпустил серию иллюстраций, в которых представил звезд современного кино в виде персонажей видеоигры «Mortal Kombat».

Ранее BossLogic представил героев киновселенной DC в стилистике 1980-х и поменял местами актеров DC и Marvel.

Первая «Смертельная битва» вышла на экраны в 1995 году и заработала 122 млн долларов. Интерес студий к продолжению угас в 1997 году, когда сиквел «Смертельная битва 2: Истребление» заработал в мире всего 51,3 млн долларов.

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.