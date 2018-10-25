Анджелина Джоли снимется в новом фильме режиссера «Ветреной реки»

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Анджелина Джоли исполнит главную роль в экранизации романа Майкла Кориты «Те, кто желал мне смерти» («Those Who Wish Me Dead»). Тейлор Шеридан («Убийца», «Любой ценой») написал сценарий адаптации и займет режиссерское кресло проекта.

Книга рассказывает о 14-летнем Джейсе Уилсоне, который стал очевидцем жестокого убийства. Чтобы сохранить единственного свидетеля, полиция направляет мальчика в специальный лагерь по выживанию в условиях дикой природы. Но убийцы, братья Блэкуэл, не намерены сидеть без дела и уже идут по следу Джейса, методично убивая всех, кто встанет у них на пути. Остановить их могут только специалисты по выживанию, руководящие лагерем.

Шеридан переработал первоисточник, добавив в сюжет лесной пожар в Монтане, на фоне которого и будет развиваться погоня.

Съемки триллера стартуют в мае, после того как Шеридан закончит второй сезон сериала «Йеллоустоун». Ранее Шеридан планировал снять Криса Пратта в роли бывшего оперативника спецслужб в фильме «Быстрый», но сейчас этот проект временно заморожен.

Джоли недавно завершила съемки в фильме «Малефисента 2», который увидит свет 28 мая 2020 года.

Источник: Deadline

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