Фанатский трейлер «Аладдина»: Оборванец с папиросой

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В сети появился шуточный трейлер специального переиздания мультфильма студии Disney «Аладдин». Он сделан в духе рекламного ролика, который рассказывает потенциальному зрителю об обновленной версии классики. В издании «Оборванец» «Аладдину» добавили несколько новых элементов, призванных усилить оригинал. Получилось очень странное, но забавное видео.

«Аладдин: Оборванец» — просто шутка, которую нельзя воспринимать всерьез. Аладдин здесь похищает из пещеры пачку телефонов и денег, пьет дешевое пиво, носит татуировки на лице и вообще выглядит как настоящий оборванец.

Студия Disney сейчас готовит собственный ремейк «Аладдина» — игровой фильм Гая Ричи, где джинна сыграл Уилл Смит. Оригинальный мультфильм вышел в 1992 году и оказался настоящим хитом проката, собрав в мире 504 млн долларов при бюджете в 28 млн долларов. «Аладдин» был номинирован на премию «Оскар» и даже одержал победу в категориях «Лучшая песня» и «Лучший оригинальный саундтрек».

Впоследствии Disney выпустила несколько продолжений, но только третья часть, «Аладдин и король разбойников», смогла сравниться с оригиналом по качеству. Мультфильм также стал основой для мультсериала, который просуществовал три сезона.

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