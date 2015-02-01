Режиссер «Апгрейда» снимет «Человека-невидимку»

Постановщик триллера «Апгрейд» Ли Уоннелл займет режиссерское кресло новой версии «Человека-невидимки». Джейсон Блум («Прочь») спродюсирует проект для студии Universal. Уоннелл напишет сценарий.

Новый «Человек-невидимка» — очередная попытка Universal вернуть классических монстров на экраны. Ранее студия планировала возродить их в рамках «Темной вселенной», где Человека-невидимку должен был сыграть Джонни Депп, но киновселенная закрылась, не успев толком начаться «Мумией».

Теперь продюсеры намерены отойти от идеи общей франшизы и сосредоточиться на самостоятельных проектах — без ограничений по бюджету и тону, сильнее приближенных к оригинальным хоррорам, которые и сделали чудовищ популярными.

Основанный на романе Герберта Уэллса, «Человек-невидимка» повествует об английском ученом-медике и физике Гриффине, который изобрел аппарат, делающий человека невидимым. Произведение несколько неоднократно экранизировали. Самой известной адаптацией остается фильма 1933 года, где невидимку сыграл Клод Рейнс.