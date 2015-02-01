Режиссер «Апгрейда» снимет «Человека-невидимку»

Постановщик триллера «Апгрейд» Ли Уоннелл займет режиссерское кресло новой версии «Человека-невидимки». Джейсон Блум («Прочь») спродюсирует проект для студии Universal. Уоннелл напишет сценарий.
Новый «Человек-невидимка» — очередная попытка Universal вернуть классических монстров на экраны. Ранее студия планировала возродить их в рамках «Темной вселенной», где Человека-невидимку должен был сыграть Джонни Депп, но киновселенная закрылась, не успев толком начаться «Мумией».
Теперь продюсеры намерены отойти от идеи общей франшизы и сосредоточиться на самостоятельных проектах — без ограничений по бюджету и тону, сильнее приближенных к оригинальным хоррорам, которые и сделали чудовищ популярными.
Основанный на романе Герберта Уэллса, «Человек-невидимка» повествует об английском ученом-медике и физике Гриффине, который изобрел аппарат, делающий человека невидимым. Произведение несколько неоднократно экранизировали. Самой известной адаптацией остается фильма 1933 года, где невидимку сыграл Клод Рейнс.
«Апгрейд», второй фильм Уоннелла, увидел свет в марте 2018 года. Недорогой боевик (5 млн долларов) рассказывал о парализованной жертве нападения. Герой получает новый шанс благодаря специальному чипу, встроенному в позвоночник. Критики и зрители тепло приняли картину, которая показала в прокате неплохие результаты (14 млн долларов), но не смогла стать настоящим хитом.
Подробнее об «Апгрейде» КиноПоиск рассказывал здесь.
Источник: Variety