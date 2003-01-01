Чувак и Кэрри Брэдшоу появились вместе в рекламном ролике

СегодняОбсудить0

Загадка тизера, в котором Джефф Бриджес разгуливает в образе Чувака из «Большого Лебовски», разрешилась. Как и предполагалось, это все не ради сиквела, а ради рекламы пива на Супербоуле. Более того, в ролике показан совершенно невообразимый тандем персонажей: вместе с Чуваком пиво пробует Кэрри Брэдшоу из «Секса в большом городе».

Сюжет обыгрывает страсть персонажей к определенным коктейлям: героини Сары Джессики Паркер — к коктейлю «Космополитен», Бриджеса — к «Белому русскому». И вот от них-то они и отказались в пользу пивка. Ситуация немыслимая, особенно для Кэрри, но на что не пойдут ее создатели ради денег. Реклама на Супербоуле считается одной из самых дорогих. В 2018 году 30-секундный ролик на Супербоуле стоил 5 млн долларов.

Впрочем, рекламодатели, выкупившие образ Кэрри и Чувака для своей продукции, внакладе не останутся: матч привлекает огромное число зрителей, так что охват обеспечен, не говоря уже о том, что ролики разлетаются по сети в одно мгновение. Один только твит Бриджеса с 15-секундным тизером набрал уже более 10 млн просмотров.

53-й матч Супербоула, где на поле сойдутся «Нью-Ингленд» и «Лос-Анджелес Рэмс», состоится 3 февраля. Именно тогда и покажут рекламный ролик с Кэрри и Чуваком.

Смотрите также

Джефф Бриджес вернется в образе Чувака в рекламе Супербоула

24 января

В Омске установили «три билборда» с требованием убрать снег

16 января

Энди Серкис спел «Bohemian Rhapsody» в образе премьер-министра Терезы Мэй

18 января

Стивен Содерберг поиздевался над Кристофером Ноланом

Сегодня

Главное сегодня

Блог команды: Игра «Угадай победителей „Оскара“» началась!

Сегодня

Гильдия актеров: 14 самых ярких нарядов церемонии

Сегодня

Дэвид Духовны: «По мне, нет лучшего супергероя, чем Малдер»

Сегодня

Чувак и Кэрри Брэдшоу появились вместе в рекламном ролике

Сегодня

Американский бокс-офис: «Аквамен» на волне, МакКонахи на дне

Сегодня

Стивен Содерберг поиздевался над Кристофером Ноланом

Сегодня

«Оскар-2019»: Номинации — сюрпризы и цифры

23 января
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании