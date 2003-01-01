Чувак и Кэрри Брэдшоу появились вместе в рекламном ролике

Загадка тизера, в котором Джефф Бриджес разгуливает в образе Чувака из «Большого Лебовски», разрешилась. Как и предполагалось, это все не ради сиквела, а ради рекламы пива на Супербоуле. Более того, в ролике показан совершенно невообразимый тандем персонажей: вместе с Чуваком пиво пробует Кэрри Брэдшоу из «Секса в большом городе».

Сюжет обыгрывает страсть персонажей к определенным коктейлям: героини Сары Джессики Паркер — к коктейлю «Космополитен», Бриджеса — к «Белому русскому». И вот от них-то они и отказались в пользу пивка. Ситуация немыслимая, особенно для Кэрри, но на что не пойдут ее создатели ради денег. Реклама на Супербоуле считается одной из самых дорогих. В 2018 году 30-секундный ролик на Супербоуле стоил 5 млн долларов.