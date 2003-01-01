Стивен Содерберг поиздевался над Кристофером Ноланом

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На кинофестивале «Слэмдэнс» прошла премьера спортивной драмы Стивена Содерберга «Птица высокого полета», которая рассказывает о мире профессионального баскетбола. После показа режиссер пообщался с критиками и зрителями. Один из присутствующих решил процитировать вопрос Кристофера Нолана, на что у Содерберга нашелся остроумный ответ.

«Кристофер Нолан спросил: когда вы вернетесь с темной стороны и начнете снимать на пленку?» — прозвучал вопрос.

«Когда он начнет писать сценарии карандашом».

Нолан наряду с Квентином Тарантино и Полом Томасом Андерсоном — один из редких режиссеров, который продолжает снимать на пленку. Постановщик признался, что не выступает против цифровой съемки, но сам считает, что только пленочная камера способна правильно передать кино.

«Я снимаю на пленке не из-за ностальгических соображений, ― говорит Нолан. ― Я сторонник любых технических новшеств, но они должны превосходить то, что было раньше, а пока не появилось ничего, что могло бы превзойти уже придуманное».

Содерберг, в свою очередь, наоборот, считает, что кино можно снимать как угодно и на что угодно. «Птицу высокого полета», как и свой предыдущий фильм «Не в себе», режиссер снял на iPhone и с чистой совестью выпустил его в кинотеатры.

Стивен Содерберг на съемках фильма «Не в себе»Стивен Содерберг на съемках фильма «Не в себе»

Подробнее о противостоянии цифры и пленки КиноПоиск рассказывал здесь.

Сейчас Нолан готовится приступить к работе над своим новым проектом, о котором ничего не известно, кроме даты релиза (17 июля 2020 года).

В 2019-м Содерберг планирует выпустить два фильма — «Птицу высокого полета» и «Прачечную».

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