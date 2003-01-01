Съемки «Хищных птиц»: Марго Робби вернулась в образе Харли Квинн

Марго Робби опубликовала в Instagram фото со съемок фильма «Хищные птицы» , где вновь предстала в образе антигероини Харли Квинн из «Отряда самоубийц» . «Соскучились?» — написала актриса под постом.

В конце 2018-го в сети появились слухи, что студия Warner Bros. подумывает отказаться от татуировок, которыми Харли наградил Дэвид Эйр. Но если судить по фотографии Робби, то некоторые из них, включая сердечко на лице, остались на месте.

Подробности сюжета картины отсутствуют. Известно, что авторы проекта возьмут за основу концепцию оригинального комикса DC, где несколько супергероинь собираются в команду для борьбы с преступностью. В данном случае центральным персонажем экранизации станет Харли Квинн, вместе с которой на экране появятся Черная Канарейка Джерни Смоллетт), Охотница (Мэри Элизабет Уинстэд), Рене Монтойа (Рози Перес) и Кассандра Кейн (Элла Джей Баско). Вместе они выступят против криминального босса и бэтменовского злодея Черная Маска, также известного как Роман Сайонис. Его сыграет Юэн МакГрегор.

Кэти Янь снимает картину по сценарию Кристины Ходсон. Робби спродюсирует проект.

Съемки «Хищных птиц» стартовали в январе.