Мадс Миккельсен представит в Москве фильм «Затерянные во льдах»

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Мадс Миккельсен в феврале впервые посетит Россию и приедет в Москву с остросюжетной картиной «Затерянные во льдах». 18 февраля, когда состоится премьера фильма, Миккельсон представит проект и пообщается с прессой.

В сети также появилось видео, где актер приглашает российских зрителей на просмотр фильма.

«Организаторы хотят придумать для артиста специальную программу, — говорит представитель компании-прокатчика Planeta Inform Film Distribution. — Знаем, что он был танцором, поэтому попробуем организовать ему визит в Большой театр. Так как действие фильма происходит в Арктике, возможно, познакомим с кем-то из исследователей Арктики».

Премьера «Затерянных во льдах» прошла в 2018 году в рамках Каннского кинофестиваля. Фильм рассказывает о пилоте Овергарде, который застрял в Арктике после крушения самолета. Единственная живность рядом — рыбы, которых все меньше, да белый медведь. Не собираясь сдаваться, Овергард начинает жить по часам, чей писк постоянно сообщает ему, что пора пойти проверить буквы SOS, удочки и послать сигнал по рации.

Однажды рация оживет, но это не принесет Овергарду искомого спасения. Прилетевший вертолет потерпит крушение, и из двух пилотов выживет только девушка. Овергард перенесет ее к себе, заберет из вертолета все полезные вещи и обнаружит там карту местности. Оказывается, в нескольких днях ходьбы находится станция, но как до нее дойти, если на руках раненая девушка, а у тебя уже практически отмороженные конечности?

Источник: ТАСС

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