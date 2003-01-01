Александр Петров снимется в экранизации романа Дмитрия Глуховского

Александр Петров исполнит главную роль в фильме «Текст» — экранизации одноименного романа Дмитрия Глуховского. Видеосервис START и кинокомпания «Централ Партнершип» начали съемки картины. Режиссерское кресло проекта занимает Клим Шипенко, постановщик остросюжетного «Салют -7».

Главный герой фильма — Илья Горюнов, семь лет отсидевший в тюрьме по ложному обвинению в распространении наркотиков. Оказавшись на свободе, он понимает, что прежняя жизнь разрушена и вернуться к ней Илья больше не сможет. Не видя другого выхода, он решает отомстить человеку, который отправил его в тюрьму.

Встреча с обидчиком (Иван Янковский) заканчивается летальным исходом, после чего у Ильи оказывается телефон жертвы. Вместе с ним он получает доступ и к жизни молодого человека — фотографиям, перепискам и странным, полным недомолвок и угроз переговорам с коллегами. Так Илья превращается в человека, который семь лет назад сломал ему жизнь.