Александр Петров снимется в экранизации романа Дмитрия Глуховского

Александр Петров исполнит главную роль в фильме «Текст» — экранизации одноименного романа Дмитрия Глуховского. Видеосервис START и кинокомпания «Централ Партнершип» начали съемки картины. Режиссерское кресло проекта занимает Клим Шипенко, постановщик остросюжетного «Салют -7».
Главный герой фильма — Илья Горюнов, семь лет отсидевший в тюрьме по ложному обвинению в распространении наркотиков. Оказавшись на свободе, он понимает, что прежняя жизнь разрушена и вернуться к ней Илья больше не сможет. Не видя другого выхода, он решает отомстить человеку, который отправил его в тюрьму.
Встреча с обидчиком (Иван Янковский) заканчивается летальным исходом, после чего у Ильи оказывается телефон жертвы. Вместе с ним он получает доступ и к жизни молодого человека — фотографиям, перепискам и странным, полным недомолвок и угроз переговорам с коллегами. Так Илья превращается в человека, который семь лет назад сломал ему жизнь.
«Когда пишешь роман, его героев себе представляешь как-то… приблизительно, — рассказал Глуховский. — Иногда персонаж похож на какого-то твоего друга, иногда это что-то собирательное, иногда как будто сам рисуешь человека. А потом приходит актер и становится этим твоим героем навсегда, и только он уже будет его воплощением. У меня были мысли принять участие в выборе актеров, но потом я решил не вмешиваться. Это режиссер должен решать, он должен создать на фундаменте твоей вещи свою собственную и тем самым дать ей новую инкарнацию. Писатель должен писать».
«На мой взгляд, роман написан очень кинематографично, ярко и образно. Читая книгу и сценарий, ты будто уже видишь фильм, он у тебя перед глазами, — говорит Шипенко. — При создании фильма мы останемся верными духу книги, языку автора, героям, ситуациям, high concept, который в романе прекрасно изложен. Сейчас такое время — наши телефоны являются продолжением нашей души. И человек, забрав телефон другого человека, в какой-то степени забирает его душу. Это, конечно, крутая концепция, я не видел ничего подобного ни в нашем, ни в мировом кинематографе».
Съемки стартовали в январе 2019 года. Прокатчиком «Текста» станет «Централ Партнершип».
Источник: Пресс-служба видеосервиса START