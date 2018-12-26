Блог команды: Игра «Угадай победителей „Оскара“» началась!

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Стартовала наша традиционная игра «Угадай победителей „Оскара“»! Как и в прошлом году, она находится на странице оскаровского спецпроекта, где с 24 на 25 февраля будет идти и прямая трансляция.

Правила игры остаются теми же: с 28 января по 25 февраля вы можете выбрать тех, кто, по вашему мнению, получит главную американскую кинонаграду. 25 февраля, когда уже станут известны официальные итоги «Оскара», мы опубликуем списки победителей на странице игры.

Победители, которые займут первое, второе и третье места получат отличные призы: промокод на подписку «КиноПоиск+Амедиатека» на три месяца и поясную сумку «КиноПоиск».

Победители, занявшие с четвертого места по двадцатое включительно, получат поясную сумку «КиноПоиск».

Желаем удачи!

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