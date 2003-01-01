Авторов триллера «Красивый, плохой, злой» обвинили в романтизации убийцы

25 января в сети появился первый трейлер фильма «Красивый, плохой, злой», который рассказывает о серийном убийце, некрофиле и каннибале Теде Банди. Главную роль исполнил Зак Эфрон, и создатели картины явно решили на полную мощность использовать харизму актера, представив Банди как очаровательного проказника.

Некоторым пользователям в сети трейлер и попытка романтизировать жестокого убийцу показались безвкусными, о чем они поспешили сообщить в Twitter. «Выглядит ужасно. Поверить не могу, что Лили Коллинз согласилась оставить свое имя в титрах».

«Сочувствую семье убитых, что им приходится смотреть на пережитый ужас в виде забавного романтического триллера».

Один пользователь считает, что фильм создан специально для поклонников реальных преступлений, которые, как правило, испытывают к убийцам сексуальное влечение.

«Ужасный выбор музыки. Она должна быть жуткой. Людям от просмотра трейлера должно быть неприятно. Вы уже испортили зрителям первое впечатление от фильма».

«Почему они рекламируют фильм так, словно это супергеройское кино, а не картина о человеке, который убивал других ради забавы?»

«Ну, выглядит хорошо, но что с музыкой? Это фильм в прямом смысле о реальном серийном убийце, который совершил реально жуткие вещи. По крайней мере покажите все так и не романтизируйте монстра».

«От музыки мне стало плохо. Почему у вас экшен-музыка в фильме о Теде Банди, который изнасиловал и убил более тридцати, возможно, даже сто женщин. В трейлере этого почти нет. Отличная работа».

Нашлись и те, кто встал на защиту проекта, посчитал критику преждевременной. «Я не понимаю твиты, которые утверждают, что Банди романтизируют, когда в этом и цель — рассказать, каким он был харизматичным. Ведь лучше показать, что убийцей буквально может быть КТО УГОДНО. Покажи они его неприятным, это не возымело бы нужного эффекта».

«Вы все беситесь, что они показывают его таким, какой он был, вместо того чтобы подумать, что не все серийные убийцы похожи на монстров и ими может оказаться милый сосед. Подумайте, никто не посчитает его секси, наблюдая, как он таскает трупы».

«Мне кажется, что идея взять на роль серийного убийцы подростка-сердцееда связана с желанием показать, что даже самые нормальные и харизматичные люди могут быть садистами. При этом хочется добавить, что выбор музыки ужасный, хотя это и не означает, что весь фильм будет таким же веселым».

«Я заметил, что есть люди, от которых ускользнул смысл трейлера. Его показывают милым и харизматичным, потому что Тед Банди был очень харизматичным парнем, которого никто не подозревал».

Защитников поддержал и режиссер фильма Джо Берлингер.

«Красивый, плохой, злой» — история одного из самых жестоких серийных убийц Америки глазами Элизабет Клепфер (Коллинз), с которой Банди встречался во время самого активного периода деятельности. Незадолго до своей казни Банди признался в 30 убийствах и изнасилованиях женщин и девушек в период между 1974 и 1978 годами, однако считается, что настоящее количество его жертв может быть гораздо больше. После премьеры на кинофестивале «Сандэнс» в интернете появились первые отзывы, но однозначной оценки нет. Кому-то Эфрон в роли Банди показался фальшивым, а фильм — действительно выставляющим убийцу в слишком приятном свете. Другие пишут, что актер идеально вписался в роль, а картина очень интересно исследует природу человеческого насилия.