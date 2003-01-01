Американский бокс-офис: «Аквамен» на волне, МакКонахи на дне

В тексте указаны сборы в США и Канаде с 25 по 27 января. Данные предварительные и могут измениться. 1. (2-я неделя) «Стекло», 19 млн долларов (-52,8%), 3844 кинотеатра (+3) Конец января — низкий сезон для Голливуда, но минувшие выходные выдались особенно слабыми. По сравнению с тем же уик-эндом прошлого года цифры проката упали на 30%. Во многом это связано с плохой погодой: в некоторых регионах США и Канады сильнейшие за 20 лет морозы, и многие зрители предпочли провести выходные дома. В результате лидер недели (а им вторую неделю подряд остается «Стекло») не собрал даже 20 млн долларов. Триллер М. Найта Шьямалана, вписанный вместе с «Неуязвимым» и «Сплитом» в трилогию, уже в первую неделю получил меньше, чем рассчитывали его прокатчики в Universal. А во второй уик-энд «Стекло» потеряло больше половины сборов. Печально, но, с другой стороны, с бюджетом в 20 миллионов горевать особенно не о чем, плюс фильм хорошо зарабатывает за границей. Общие сборы в мире — 162 млн долларов, и Россия — по-прежнему лидер среди всех территорий. Единственная страна, где «Стекло» до сих пор не вышло, — Китай с его сложной цензурной системой (там фильму пока даже не назначили дату релиза).

2. (3-я неделя) «1+1: Голливудская история», 12,2 млн долларов (-18,4%), 3377 кинотеатров (+57)

На втором месте рейтинга уверенно держится доброе кино о мужской дружбе, побеждающей классовые и расовые границы. В третью неделю проката ремейк французской драмеди потерял всего 18% сборов. Аналитики уже рассказывают, как все на самом деле понимали, что «1+1» станет хитом, но правда состоит в том, что такого успеха фильму не предсказывал никто.

3. (6-я неделя) «Аквамен», 7,3 млн долларов (-27,8%), 3134 кинотеатра (-341) Новых семейных релизов все нет, а те, что есть, не оправдывают ожиданий. Вот и получается, что зрители продолжают нести дань морскому королю. И на этой неделе наконец случилось то, чего давно ждали в подводном царстве: «Аквамен» доплыл до цифры в 1,09 миллиарда в мировом прокате и стал самым прибыльным фильмом вселенной DC Comics, а кроме того, третьим в истории Warner Bros. и 24-м в истории вообще.

4. (1-я неделя) «Рожденный стать королем», 7,2 млн долларов, 3521 кинотеатр

Кто на самом деле был рожден стать королем, уже ясно. Это Аквамен Джейсона Момоа. Чего не скажешь о новом семейном фильме компании Fox. Кино о британском мальчике, которому достается меч Экскалибур из легенды о короле Артуре, стоил в производстве около 60 миллионов, и старт с 7 миллионов — катастрофа. По описанию фильм казался интересным как фэнтези по оригинальному сюжету с мифологической подоплекой, к тому же это новая работа режиссера Джо Корниша, который прославился «Чужими на районе» и сам написал сценарий

«Рожденного». Да и получился фильм действительно неплохим — во всяком случае, критикам картина нравится (86% рейтинга на Rotten Tomatoes), а зрители, по данным CinemaScore, оценивают ее на B+ (то есть четыре с плюсом). Но что-то не сложилось: B+ говорит не только о хорошей реакции, но и об отсутствии энтузиазма, который дало бы фильму сарафанное радио. А рекламная кампания студии Fox, очевидно, не удалась: в соцсетях количество откликов на «Рожденного стать королем» невысокое. За границей дела обстоят не лучше. За пределами США и Канады фильм заработал всего 3 млн долларов.

5. (7-я неделя) «Человек-паук: Через вселенные», 6,1 млн долларов (-18,8%), 2383 кинотеатра (-329) Прошла уже седьмая неделя проката, и все это время «Человек-паук» держится в первой пятерке. Вот и в эти выходные он потерял всего 18% сборов. Во вторник Паучок пробрался в список оскаровских номинантов в категории «Лучшая полнометражная анимация» и, вполне вероятно, поборется за победу, нарушив монополию Disney в этой номинации.

6. (11-я неделя) «Зеленая книга», 5,4 млн долларов (+150,1%), 2430 кинотеатров (+1518)

Что касается претендентов на «Оскар», то больше всех после объявления списков поднялась «Зеленая книга». Фильм Питера Фаррелли давно идет в прокате и уже продержался четыре недели в десятке в ноябре и декабре, но теперь его присутствие в кинотеатрах выросло почти в три раза. Фильм об эпохе сегрегации с Вигго Мортенсеном и Махершалой Али получил шесть номинаций и считается одним из главных фаворитов на звание лучшего фильма года. Доброе кино на важную для американцев тему заработало уже почти 50 миллионов в домашнем прокате.

Что касается других номинантов, то прибавила и «Фаворитка», претендующая на девять наград в десяти номинациях (совсем как в фильме, Рэйчел Вайс и Эмма Стоун соревнуются друг с другом за лучшую роль второго плана). Фильм Йоргоса Лантимоса об интригах при дворе британской королевы Анны расширил прокат сразу на тысячу кинотеатров и заработал 2,56 миллиона (13-е место за уик-энд). Свои результаты увеличили и «Богемская рапсодия» (2,47 миллиона), и «Звезда родилась» (1,26 миллиона на 17-й неделе проката), и даже «Холодная война» Павла Павликовского, номинированная в трех категориях. Польское ретро, снятое автором «Иды», идет в сотне кинотеатров и показало лучший на этой неделе результат по сборам на копию.

7. (3-я неделя) «Путь домой», 5,2 млн долларов (-27,3%), 3081 кинотеатров (-9)

Собачьи приключения студии Sony продолжают свою не самую выдающуюся прокатную траекторию. Похоже, что в десятке фильм продержится еще лишь неделю, и то потому, что следующие выходные небогаты на новые релизы. Общие сборы едва перевалили за 30 миллионов при бюджете в 18.

8. (1-я неделя) «Море соблазна», 4,8 млн долларов, 2561 кинотеатр

Ни Мэттью МакКонахи, ни Энн Хэтэуэй не соблазнили американских зрителей. То ли жанр эротического триллера уже отжил свое в 1990-е, то ли фильм просто не получился. Во всяком случае, так считают критики, от которых «Море» восторгов не получило и набрало на Rotten Tomatoes всего 22% положительных рецензий. Первые зрители тоже разочарованы: CinemaScore докладывает о средней оценке D+, что близко к минимальной. По сюжету герой МакКонахи — пьющий капитан рыболовной яхты где-то на Карибах. Роковая блондинка — бывшая жена в исполнении Хэтэуэй — уговаривает его устроить убийство ее нынешнего мужа. Звучит как именины сердца, и также посчитала когда-то независимая студия Aviron, заплатившая большие деньги (по слухам, не меньше миллиона) за сценарий. Его написал британец Стивен Найт, номинант «Оскара» за «Грязные прелести» и автор «Лока» с Томом Харди, он же стал режиссером. Увы, именно в сценарии заключается проблема: сюжет «Моря соблазна» перекручен поворотами и слишком рано выдает свои ходы. Известно, что у фильма, который стоил 25 млн долларов в производстве, был очень скромный рекламный бюджет. Но вряд ли это просчет Aviron. На студии, очевидно, уже понимали, что кино получилось провальным, иначе бы и не перенесли его старт с октября на мертвый январь. Если считать только широкие релизы, то для обеих звезд фильма это худший премьерный уик-энд в карьере.

9. (4-я неделя) «Клаустрофобы», 4,3 млн долларов (-23,8%), 2192 кинотеатра (-517) Не все герои «Клаустрофобов» закончили свой квест живыми, зато студия Sony точно осталась в выигрыше. На четвертой неделе проката у малобюджетного хоррора в копилке уже почти 50 миллионов.

10. (2-я неделя) «Драконий жемчуг супер: Броли», 3,6 млн долларов (-63,3%), 1105 кинотеатров (-133)

Аниме из франшизы «Драконий жемчуг» — главная аномалия прошлой недели, когда фильм занял четвертое (по уточненным данным) место за уик-энд. Долго это чудо длиться не могло, и на второй неделе мультфильм упал сразу на десятую строчку.