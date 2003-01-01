Сценарий «Джокера» переписывался прямо во время съемок

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В беседе с MTV News Зази Битц призналась, что сценарий «Джокера» менялся на протяжении съемок. По словам актрисы, иногда изменения в тексте происходили ночью, прямо перед началом работы над той или иной сценой.

«Сценарий был отличный. Мы его целиком переписали во время съемок, — говорит Битц. — В прямом смысле. Мы запирались в трейлере Тодда, где всю ночь писали сцену, а потом снимали ее. Пока делали прически и грим, мы запоминали реплики, все делали, а потом, недели через три, переснимали».

Постоянные изменения в сценарии еще не означают, что у проекта проблемы. Неприятности, как правило, начинаются, когда в работу вмешивается студия, приглашая сторонних сценаристов, чтобы они переработали текст. Правки сценария на площадке с участием актерского состава и режиссера скорее намекают, что создатели «Джокера» постоянно искали способ сделать картину лучше.

Битц также добавила, что в какой-то момент постоянные изменения сценария прекратились, а от регулярных пересъемок пришлось отказаться. Причина — Хоакин Феникс, который сильно похудел для роли Артура Флека до превращения в Джокера.

«Но Тодд работает очень быстро, так что у нас всегда было лишнее время», — заключила актриса.

Действие картины развернется в 1980-е. Артур Флек, скромный и незаметный человек, возвращается в Готэм после продолжительного отсутствия. Неудачливый комик, он планирует поухаживать за стареющей матерью, перевести дыхание и попытаться вновь запустить свою карьеру юмориста. Его мало волнует, что происходит вокруг. Но в прошлом Артура скрыт секрет: история Флеков каким-то образом связана с Уэйнами, богатейшей семьей Готэма. В конечном итоге эта тайна заставит Артура отбросить цивилизованный облик и принять новую роль — Клоуна, короля преступного мира.

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