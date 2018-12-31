Сценарист «Мачо и ботана 2» напишет сиквел «Детектива Пикачу»

«Покемон. Детектив Пикачу» еще не успел добраться до кинотеатров, а студия Paramount уже начала работу над продолжением. Орен Узил («Мачо и ботан 2», «Соник в кино») напишет сценарий второго фильма.

Фильм основан на видеоигре «Великий детектив Пикачу» и рассказывает о покемоне Пикачу. В отличие от сородичей, он обделен силой и ловкостью, зато обладает высоким уровнем интеллекта и, по его собственным заверениям, является превосходным сыщиком. Долгое время он работал с детективом Гарри Гудманом, но после его исчезновения столкнулся с проблемой: он умеет разговаривать голосом, только его никто не понимает, все слышат исключительно стандартное «пика-пика».

Все меняется, когда он встречает сына своего напарника, 21-летнего Тома Гудмана. Обнаружив, что они каким-то фантастическим образом способны общаться друг с другом, Тим и Пикачу объединяют усилия в расследовании. В погоне за уликами по неоновым улицам Райм-Сити — современного разросшегося мегаполиса, где люди и покемоны живут бок о бок — они встречают самых разнообразных покемонов и раскрывают ужасный заговор, который способен разрушить это мирное сосуществование и стать угрозой для всей вселенной покемонов.

Фильм поставил Роб Леттерман, а Пикачу озвучил Райан Рейнольдс.