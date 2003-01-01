Тимоти Шаламе увлекся чтением во время вручения премии Гильдии актеров

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В ночь с 27 на 28 января в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премии актерской гильдии. Главный приз взял фильм «Черная Пантера», а Тимоти Шаламе привлек внимание фотографов. Во время объявления очередного победителя его поймали, когда он что-то читал под столом. В интернете сразу появились свои предположения.

«Пытается понять, что такое „Метод Комински“».

«Когда должен быть на премии SAG, хотя завтра у тебя экзамены».

«Детское меню».

«Меню с алкоголем».

«Может быть, он смотрит программу церемонии, чтобы понять, когда можно сбежать, после того как понял, что опять пролетел по наградам».

Многие предположили, что Шаламе занят изучением сценария одного из своих новых проектов.

«Сценарий следующего фильма Уэса Андерсона».

«Сценарий „Дюны“».

«Сценарий новых „Трансформеров“, понятное дело».

Сейчас Шаламе занят на съемочной площадке фильма Уэса Андерсона «Французский диспетчер», после чего приступит в работе над «Дюной» Дени Вильнёва. В 2019 году зрители смогут увидеть актера в драме «Маленькие женщины» и исторической картине «Король».

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