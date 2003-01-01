Завершились съемки боевика «Хоббс и Шоу»

27 января на Гавайях закончился основой съемочный процесс фильма «Хоббс и Шоу». Об этом в Twitter сообщил продюсер боевика Хирам Гарсиа, опубликовав фото с Дуэйном Джонсоном и Ванессой Кирби, наблюдающими за закатом.
«Такой закат точно означает, что мы завершили съемки „Хоббса и Шоу“, — написал Гарсиа. — Огромное спасибо нашему невероятному актерскому составу и съемочной группе за усердную работу. Не терпится показать вам, что мы сделали. „Джуманджи“, мы идем».
Джонсон, в свою очередь, вывесил в Instagram еще несколько фотографий со съемок и представил своим читателям семью своего героя — братьев Хоббс.
«На Самоа у нас есть слово „aiga“, которое означает „семья“, — написал актер под фото. — Меня зовут Люк Хоббс, и это четверо моих братьев. Моя семья. Моя aiga. Они живут на западе Самоа, где содержат собственную „Таможню Хоббсов“ — бывшую нелегальную автомастерскую, которая стала настоящим бизнесом, где они строят и поставляют винтажные машины для покупателей со всего мира. На Самоа у нас есть еще одно выражение — „Ou te le tau to’atasi ae matou te tau fa’atasi“, означающее „Выйдешь против одного из нас, выйдешь против ВСЕХ“».
Ранее актер написал, что к актерскому составу присоединился его коллега по рингу, рестлер Роман Рейнс, который недавно закончил курс лечения лейкемии.
Спин-офф «Форсажа», фильм расскажет об отдельном приключении спецагента Люка Хоббса (Джонсон) и международного преступника Декарда Шоу (Джейсон Стэйтем). Они вынуждены объединить усилия, чтобы остановить безжалостного Брикстона (Идрис Эльба). Ванесса Кирби сыграет сестру героя Стэйтема.
Режиссерское кресло спин-оффа занимает Дэвид Литч, постановщик «Дэдпула 2», а сценарий написали Крис Морган и Гэри Скотт Томпсон.