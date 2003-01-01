Завершились съемки боевика «Хоббс и Шоу»

27 января на Гавайях закончился основой съемочный процесс фильма «Хоббс и Шоу». Об этом в Twitter сообщил продюсер боевика Хирам Гарсиа, опубликовав фото с Дуэйном Джонсоном и Ванессой Кирби, наблюдающими за закатом.

«Такой закат точно означает, что мы завершили съемки „Хоббса и Шоу“, — написал Гарсиа. — Огромное спасибо нашему невероятному актерскому составу и съемочной группе за усердную работу. Не терпится показать вам, что мы сделали. „Джуманджи“, мы идем». Джонсон, в свою очередь, вывесил в Instagram еще несколько фотографий со съемок и представил своим читателям семью своего героя — братьев Хоббс.