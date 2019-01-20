«Черная Пантера» стала двукратным лауреатом премии Гильдии актеров

В Лос-Анджелесе состоялась 25-я ежегодная церемония вручения премии Гильдии актеров (SAG), где блокбастер студии Marvel «Черная Пантера» взял призы в двух категориях — «Лучший актерский ансамбль» и «Лучшая команда каскадеров».
Премия Гильдии актеров — один из важнейших инструментов предсказания оскаровских лауреатов в соответствующих категориях. Актерская фракция — самая многочисленная в академии, и ее выбор редко расходится с тем, что мы видим на «Оскаре». Поэтому стоит отметить, что приз за лучшую мужскую роль получил Рами Малек, сыгравший Фредди Меркьюри в «Богемской расподии». В номинации «Лучшая женская роль» победу одержала Гленн Клоуз.
Среди телевизионных проектов лучшим второй год подряд стал драматический сериал «Это мы», а среди комедий гильдия отметила «Удивительную миссис Мейзел».
Алан Алда был удостоен премии за прижизненные достижения.
Лучший актерский ансамбль
«Черная Пантера»
«Звезда родилась»
«Черный клановец»
«Богемская рапсодия»
«Безумно богатые азиаты»
Лучшая мужская роль
Рами Малек — «Богемская рапсодия»
Кристиан Бэйл — «Власть»
Брэдли Купер — «Звезда родилась»
Вигго Мортенсен — «Зеленая книга»
Джон Дэвид Вашингтон — «Черный клановец»
Лучшая женская роль
Гленн Клоуз — «Жена»
Эмили Блант — «Мэри Поппинс возвращается»
Оливия Колман — «Фаворитка»
Леди Гага — «Звезда родилась»
Мелисса МакКарти — «Сможете ли вы меня простить?»
Лучшая мужская роль второго плана
Махершала Али — «Зеленая книга»
Тимоти Шаламе — «Красивый мальчик»
Адам Драйвер — «Черный клановец»
Сэм Эллиотт — «Звезда родилась»
Ричард Э. Грант — «Сможете ли вы меня простить?»
Лучшая женская роль второго плана
Эмили Блант — «Тихое место»
Эми Адамс — «Власть»
Марго Робби — «Две королевы»
Эмма Стоун — «Фаворитка»
Рэйчел Вайс — «Фаворитка»
Лучшая команда каскадеров
«Черная Пантера»
«Человек-муравей и Оса»
«Мстители: Война бесконечности»
«Баллада Бастера Скраггса»
«Миссия невыполнима: Последствия»
Лучший актерский ансамбль в драматическом сериале
«Это мы»
«Американцы»
«Лучше звоните Солу»
«Рассказ служанки»
«Озарк»
Лучший актер в драматическом сериале
Джейсон Бейтман — «Озарк»
Стерлинг К. Браун — «Это мы»
Джозеф Файнс — «Рассказ служанки»
Джон Красински — «Джек Райан»
Боб Оденкёрк — «Лучше звоните Солу»
Лучшая актриса в драматическом сериале
Сандра О — «Убивая Еву»
Джулия Гарнер — «Озарк»
Лора Линни — «Озарк»
Элизабет Мосс — «Рассказ служанки»
Робин Райт — «Карточный домик»
Лучший актерский ансамбль в комедийном сериале
«Удивительная миссис Мейзел»
«Атланта»
«Барри»
«Блеск»
«Метод Комински»
Лучший актер в комедийном сериале
Тони Шэлуб — «Удивительная миссис Мейзел»
Алан Аркин — «Метод Комински»
Майкл Дуглас — «Метод Комински»
Билл Хейдер — «Барри»
Генри Уинклер — «Барри»
Лучшая актриса в комедийном сериале
Рэйчел Броснахэн — «Удивительная миссис Мейзел»
Алекс Борштейн — «Удивительная миссис Мейзел»
Элисон Бри — «Блеск»
Джейн Фонда — «Грэйс и Фрэнки»
Лили Томлин — «Грэйс и Фрэнки»
Лучший актер в телефильме или мини-сериале
Даррен Крисс — «Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче»
Антонио Бандерас — «Гений: Пикассо»
Хью Грант — «Чрезвычайно английский скандал»
Энтони Хопкинс — «Король Лир»
Билл Пуллман — «Грешница»
Лучшая актриса в телефильме или мини-сериале
Патриша Аркетт — «Побег из тюрьмы Даннемора»
Эми Адамс — «Острые предметы»
Патриша Кларксон — «Острые предметы»
Пенелопа Крус — «Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче»
Эмма Стоун — «Маньяк»
Лучшая команда каскадеров
«Блеск»
«Сорвиголова»
«Джек Райан»
«Ходячие мертвецы»
«Мир Дикого Запада»
Источник: Deadline
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