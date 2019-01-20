«Черная Пантера» стала двукратным лауреатом премии Гильдии актеров

В Лос-Анджелесе состоялась 25-я ежегодная церемония вручения премии Гильдии актеров (SAG), где блокбастер студии Marvel «Черная Пантера» взял призы в двух категориях — «Лучший актерский ансамбль» и «Лучшая команда каскадеров».

Премия Гильдии актеров — один из важнейших инструментов предсказания оскаровских лауреатов в соответствующих категориях. Актерская фракция — самая многочисленная в академии, и ее выбор редко расходится с тем, что мы видим на «Оскаре». Поэтому стоит отметить, что приз за лучшую мужскую роль получил Рами Малек, сыгравший Фредди Меркьюри в «Богемской расподии». В номинации «Лучшая женская роль» победу одержала Гленн Клоуз.

Среди телевизионных проектов лучшим второй год подряд стал драматический сериал «Это мы», а среди комедий гильдия отметила «Удивительную миссис Мейзел».

Алан Алда был удостоен премии за прижизненные достижения.