«Черная Пантера» стала двукратным лауреатом премии Гильдии актеров

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В Лос-Анджелесе состоялась 25-я ежегодная церемония вручения премии Гильдии актеров (SAG), где блокбастер студии Marvel «Черная Пантера» взял призы в двух категориях — «Лучший актерский ансамбль» и «Лучшая команда каскадеров».

Премия Гильдии актеров — один из важнейших инструментов предсказания оскаровских лауреатов в соответствующих категориях. Актерская фракция — самая многочисленная в академии, и ее выбор редко расходится с тем, что мы видим на «Оскаре». Поэтому стоит отметить, что приз за лучшую мужскую роль получил Рами Малек, сыгравший Фредди Меркьюри в «Богемской расподии». В номинации «Лучшая женская роль» победу одержала Гленн Клоуз.

Среди телевизионных проектов лучшим второй год подряд стал драматический сериал «Это мы», а среди комедий гильдия отметила «Удивительную миссис Мейзел».

Алан Алда был удостоен премии за прижизненные достижения.

Лауреаты премии SAG в области кинематографа

Лучший актерский ансамбль

«Черная Пантера»
«Звезда родилась»
«Черный клановец»
«Богемская рапсодия»
«Безумно богатые азиаты»

Лучшая мужская роль

Рами Малек«Богемская рапсодия»
Кристиан Бэйл — «Власть»
Брэдли Купер — «Звезда родилась»
Вигго Мортенсен — «Зеленая книга»
Джон Дэвид Вашингтон — «Черный клановец»

Рами Малек / Фото: Getty ImagesРами Малек / Фото: Getty Images

Лучшая женская роль

Гленн Клоуз«Жена»
Эмили Блант — «Мэри Поппинс возвращается»
Оливия Колман — «Фаворитка»
Леди Гага — «Звезда родилась»
Мелисса МакКарти — «Сможете ли вы меня простить?»

Лучшая мужская роль второго плана

Махершала Али — «Зеленая книга»
Тимоти Шаламе — «Красивый мальчик»
Адам Драйвер — «Черный клановец»
Сэм Эллиотт — «Звезда родилась»
Ричард Э. Грант — «Сможете ли вы меня простить?»

Махершала Али / Фото: Getty ImagesМахершала Али / Фото: Getty Images

Лучшая женская роль второго плана

Эмили Блант«Тихое место»
Эми Адамс — «Власть»
Марго Робби — «Две королевы»
Эмма Стоун — «Фаворитка»
Рэйчел Вайс — «Фаворитка»

Лучшая команда каскадеров

«Черная Пантера»
«Человек-муравей и Оса»
«Мстители: Война бесконечности»
«Баллада Бастера Скраггса»
«Миссия невыполнима: Последствия»

Номинанты премии SAG в области телевидения

Лучший актерский ансамбль в драматическом сериале

«Это мы»
«Американцы»
«Лучше звоните Солу»
«Рассказ служанки»
«Озарк»

Актерский состав сериала «Это мы» / Фото: Getty ImagesАктерский состав сериала «Это мы» / Фото: Getty Images

Лучший актер в драматическом сериале

Джейсон Бейтман — «Озарк»
Стерлинг К. Браун — «Это мы»
Джозеф Файнс — «Рассказ служанки»
Джон Красински — «Джек Райан»
Боб Оденкёрк — «Лучше звоните Солу»

Лучшая актриса в драматическом сериале

Сандра О«Убивая Еву»
Джулия Гарнер — «Озарк»
Лора Линни — «Озарк»
Элизабет Мосс — «Рассказ служанки»
Робин Райт — «Карточный домик»

Сандра О / Фото: Getty ImagesСандра О / Фото: Getty Images

Лучший актерский ансамбль в комедийном сериале

«Удивительная миссис Мейзел»
«Атланта»
«Барри»
«Блеск»
«Метод Комински»

Лучший актер в комедийном сериале

Тони Шэлуб — «Удивительная миссис Мейзел»
Алан Аркин — «Метод Комински»
Майкл Дуглас — «Метод Комински»
Билл Хейдер — «Барри»
Генри Уинклер — «Барри»

Лучшая актриса в комедийном сериале

Рэйчел Броснахэн — «Удивительная миссис Мейзел»
Алекс Борштейн — «Удивительная миссис Мейзел»
Элисон Бри — «Блеск»
Джейн Фонда — «Грэйс и Фрэнки»
Лили Томлин — «Грэйс и Фрэнки»

Рэйчел Броснахэн / Фото: Getty ImagesРэйчел Броснахэн / Фото: Getty Images

Лучший актер в телефильме или мини-сериале

Даррен Крисс — «Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче»
Антонио Бандерас — «Гений: Пикассо»
Хью Грант — «Чрезвычайно английский скандал»
Энтони Хопкинс — «Король Лир»
Билл Пуллман — «Грешница»

Лучшая актриса в телефильме или мини-сериале

Патриша Аркетт — «Побег из тюрьмы Даннемора»
Эми Адамс — «Острые предметы»
Патриша Кларксон — «Острые предметы»
Пенелопа Крус — «Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче»
Эмма Стоун — «Маньяк»

Патриша Аркетт / Фото: Getty ImagesПатриша Аркетт / Фото: Getty Images

Лучшая команда каскадеров

«Блеск»
«Сорвиголова»
«Джек Райан»
«Ходячие мертвецы»
«Мир Дикого Запада»

Источник: Deadline

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