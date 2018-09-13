Умер композитор Мишель Легран

Мишель Легран начал карьеру композитора сразу же после выпуска из парижской консерватории в 1950 году. Он сотрудничал с легендарным французским актером и певцом Морисом Шевалье и записал в 1954 году дебютный альбом в США, занявший первые строчки во многих чартах. Но наибольшую известность ему принесла музыка для кино. Именно Легран вместе с режиссерами Жан-Люком Годаром , Франсуа Райхенбахом и Жаком Деми изобрел новый жанр фильма-мюзикла. В 1964 вышли знаменитые «Шербурские зонтики» Жака Деми, которые получили Золотую пальмовую ветвь на Каннском фестивале и принесли режиссеру и композитору мировой успех.

Французский композитор Мишель Легран скончался в субботу ночью в Париже на 87-году жизни. Об этом журналистам сообщили представители Леграна.

Мишель Легран — единственный композитор, который 13 раз номинировался на «Оскар» и получил его трижды: за музыку к фильмам «Афера Томаса Крауна», «Лето 42-го» и «Йентл». Мы также знаем его по таким фильмам, как «Другая сторона ветра», «Лучшие друзья», «Охотник», «Девушка из Рошфора», «Три мушкетера» и многим другим.

Кроме того, Легран получил пять премий «Грэмми» в номинации «Лучшая музыка» и один «Золотой глобус».

Композитор не раз бывал в нашей стране. В конце 1980-х годов он гастролировал по СССР, в 2014 году получил премию «Согласие» за весомый вклад в развитие культурной, политической, экономической и общественной жизни России, а в марте 2018 года был награжден почетным знаком «За вклад в российскую культуру». В 2012 году Мишель Легран отпраздновал свой 80-летинй юбилей большим туром по России.

Источники: ТАСС, РИА Новости