Новый фильм Кристофера Нолана выйдет в июле 2020 года

Студия Warner Bros. назначила дату релиза для следующего режиссерского проекта Кристофера Нолана. Безымянная картина увидит свет 17 июля 2020 года. Какие-либо детали о фильме отсутствуют.

На данный момент фильм Нолана — третий проект, назначенный на эту дату. Вместе с ним в этот день в кинотеатрах появятся третий «Губка Боб» студии Paramount и полнометражная версия мультсериала «Закусочная Боба» от Fox.

На неделю раньше, 10 июля 2020-го, выйдут новые «Охотники за привидениями» Джейсона Райтмана. Sony также выбрала дату для экранизации комиксов «Мобриус, живой вампир» с Джаредом Лето — 31 июля 2020-го.

Warner Bros. выпускала все фильма Нолана начиная с «Бессонницы» 2002 года. Предыдущая картина постановщика, военная драма «Дюнкерк», также вышла в июле. Лента собрала в прокате 526 млн долларов при бюджете в 100 млн долларов и стала троекратный лауреатом премии «Оскар» в технических категориях.

Источник: Variety 1/2