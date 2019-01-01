Первые кадры из «Однажды в Голливуде»: Тарантино и фабрика грез

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Журнал Vanity Fair опубликовал пачку первых кадров из девятого фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». На них представлены все главные герои картины в исполнении Леонардо ДиКаприо, Брэда Питта и Марго Робби.

«Однажды в Голливуде»«Однажды в Голливуде»
«Однажды в Голливуде»«Однажды в Голливуде»
«Однажды в Голливуде»«Однажды в Голливуде»
«Однажды в Голливуде»«Однажды в Голливуде»
«Однажды в Голливуде»«Однажды в Голливуде»
«Однажды в Голливуде»«Однажды в Голливуде»
«Однажды в Голливуде»«Однажды в Голливуде»
«Однажды в Голливуде»«Однажды в Голливуде»

«Однажды в Голливуде» рассказывает о бывшей звезде вестерн-шоу Bounty Law Рике Далтоне, который пытается выжить в Голливуде. В 1969 году индустрия начала резко меняться, и Далтон вместе со своим верным напарником и дублером Клиффом Бутом пытаются выжить в новом незнакомом Голливуде. Он даже подумывает уехать в Италию, где силу набирают спагетти-вестерны. По соседству с Далтоном живут режиссер Роман Полански и его жена, актриса Шэрон Тейт, которая вместе с четырьмя друзьями погибает от рук последователей культа Чарльза Мэнсона.

В девятом фильме Тарантино снимаются Курт Рассел, Тим Рот, Берт Рейнолдс, Майкл Мэдсен, Дэмиэн Льюис, Дакота Фаннинг, Эмиль Хирш, Люк Перри, Клифтон Коллинз-мл., Кит Джефферсон, Джеймс Марсден и Николас Хэммонд.

Источник: Vanity Fair

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