Трейлеры недели: Мундог, Джон Ф. Донован и дикая Роза

«Белая ворона»

Проект мечты Рэйфа Файнса о Рудольфе Нурееве. Актер начал работу над картиной о знаменитом танцоре еще в 2015 году, а часть съемок прошла в Санкт-Петербурге. В итоге ожидается нетипичный байопик, который расскажет о важных этапах жизни Нуреева.

«Блуждающая Земля»

Финальный трейлер масштабного фантастического блокбастера, в котором китайцы спасают человечество. Когда становится известно, что Солнце скоро погаснет, и человечество ждет смерть от холода и голода, людям всей Земли приходится объединиться, чтобы построить и запустить мощные двигатели. С помощью этих устройств предполагается сделать Землю мобильной и найти для нее новое пристанище. План сложный, многие погибнут, но этим не испугаешь бесстрашную нацию строителей коммунизма.

«Властелины хаоса»

Снятый по реальным событиям, если так можно выразиться, музыкальный байопик. Норвегия, 1987 год. Участники блэк-метал группы Mayhem решают не останавливаться только на песнях с сатанинскими текстами, но и действовать — поджигать церкви. Фильм успел поучаствовать в фестивалях по всему миру и получил неплохие отзывы критиков.

«Вне синего»

На первый взгляд фильм выглядит как типичный детектив. Есть жертва и есть полицейский, который желает найти убийцу. Но знакомая история постепенно сворачивает в новое русло, что заставляет главную героиню искать ответы на совершенно иные вопросы.

«Дикая Роза»

Роза-Линн Харлан — талантливая, пускай в немного взбалмошная, певица, которая мечтает стать звездой кантри-музыки. Есть только несколько загвоздок, мешающих добраться до цели. Во-первых, она живет в Шотландии. Во-вторых, она недавно вышла из тюрьмы и теперь ей скорее надо думать о детях, нежели переживать из-за карьеры. Но Роза-Линн не собирается сдаваться без боя.

«Клуб каннибалов»

Посетивший всевозможные фестивали хоррор о пресыщенности и сладкой жизни. Высокопоставленный бразильский чиновник с супругой развлекается убийствами собственных слуг с последующим их поеданием. Также мужчина состоит в так называемом Клубе каннибалов, где раз в неделю представители бразильской политической элиты собираются на торжественный ужин. Но когда однажды его супруга на вечеринке видит то, что не должна, над нашими героями нависает угроза расправы от товарищей по извращенным развлечениям.

Мальчик, который обуздал ветер

Актер Чиветель Эджиофор пробует себя в полнометражной режиссуре с картиной об умном мальчике, который нашел способ спасти свою деревню от голода. Трейлер у фильма чрезвычайно драматичный и максимально духоподъемный.

«Новый король комедии»

На Китайский новый год культовый персонаж гонконгского и теперь уже материкового шоу-бизнеса Стивен Чоу выпускает в прокат идейное продолжение своей драмы 20-летней давности «Король комедии». Снова история про тяжелую долю актерскую. Актриса-неудачница, несколько лет прозябающая в эпизодических ролях и уже готовая бросить неблагодарное актерство, узнает, что известный режиссер берет ее в новый фильм. Поскольку тем, на которые можно снимать кино в Поднебесной, с каждым годом становится все меньше, тем интереснее, сподобится ли Чоу на критику китайского кинопроизводства.

8. «Нож в сердце»

Театральный трейлер самого неочевидного участника прошлогоднего Каннского кинофестиваля. Французское неоджалло с убийцей в черных кожаных перчатках, загадочным вороном и, как водится, контрастным синим, красным и зеленым освещением. Режиссер гей-порно в исполнении Ванессы Паради, страдающая от несчастной любви, внезапно находит вдохновение в печальных событиях — жестоких убийствах артистов ее съемочной группы. Так как безумная стилистика 1980-х уже стала общим местом, то вдвойне приятно, что находятся желающие снимать стилизации и под жанровое кино 1970-х.

9. «Операция „Колибри“»

Александр Скарсгард отрастил брюшко и лысину ради истории о дельцах, решивших обмануть систему торговых бумаг, где каждая миллисекунда может стоить миллиарды. Знакомый рассказ о человеческой жадности и американских хитрецах, готовых взорвать весь мир ради дополнительного миллиона.

10. «Пляжный бездельник»

Лауреат премии «Оскар» Мэттью МакКонахи решил оторваться и передохнуть в роли обаятельного бродяги и укурка Мундога. Вокруг него постоянно что-то происходит, жизнь несется вперед, но Мундога это мало волнует. Он живет в собственном мире, где действуют свои правила и всегда есть место для солнца.

11. «Смерть и жизнь Джона Ф. Донована»

Многострадальный проект Ксавье Долана, который с момента запуска успел немало измениться. Фильм рассказывает молодом актере Руперте Тернере, который вспоминает о переписке с американской звездой телевидения Джоном Ф. Донованом, умершим 10 лет назад, и о том, как эти отношения повлияли на их жизнь. В своей картине Долан хочет донести до зрителя достаточно простую истину, что знаменитости тоже люди и тоже сталкиваются с нетолерантностью и одиночеством.

12. «Суперсобаки»

Документальная картина о служебных собаках, каждый день рискующих жизнями ради людей. В центре сюжета шесть псов, которых тренируют ради разных служб спасения, от береговой охраны до помощи попавшим под лавину в горах. Историю рассказывает Крис Эванс, сам Капитан Америка.