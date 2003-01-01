Видео со съемок нового «Терминатора»: Робот-убийца в Венгрии

Венгерский госфильмофонд опубликовал видео со съемок перезапуска «Терминатора» , которые сейчас проходят в Будапеште. Ролик призван рассказать о прелестях работы в Венгрии и попутно показывает несколько кадров со съемочной площадки, включая декорации и встречу Арнольда Шварецнеггера с Линдой Хэмилтон .

Подробности сюжета ленты до сих пор держатся в строгой тайне. Известно лишь, что Джеймс Кэмерон намерен перезапустить франшизу и вернуть историю в правильное русло. Новая картина проигнорирует сюжет третьего, четвертого и пятого фильмов и вместо этого продолжит историю «Терминатора 2».

Шварценеггер и Хэмилтон появятся на экране в образах знакомых персонажей. В фильме также снимаются Наталия Рейс, Маккензи Дэвис, Диего Бонета и Гэбриел Луна, который сыграет новую модель терминатора.

Ожидается, что персонажи Дэвис и Рейс станут новыми лицами Сопротивления, которым вместе с ветеранами франшизы предстоит сражаться со SkyNet.

Постановщик «Дэдпула» Тим Миллер, который также присутствует в ролике, занимает режиссерское кресло проекта, у которого пока нет официального названия.