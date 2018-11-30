Исследование: Rotten Tomatoes сравнил оценки ремейков и оригиналов

Агрегатор кинорецензий Rotten Tomatoes проанализировал оценки более чем 400 ремейков и перезапусков, вышедших с 1978-го по 2018-й годы, и вывел их средний балл. Таким образом удалось выяснить, что лишь 10% переделанных фильмов имеют оценку выше оригинала. В их числе «Безумный Макс: Дорога ярости» и «Одиннадцать друзей Оушена» Стивена Содерберга.

Под данным RT, средняя оценка ремейков на сайте составляет 47% «свежести», тогда как проекты, послужившие основой для ремейков, в среднем получили 81%. Из 374 ремейков у 84 разница с оригиналом составляет 50%. Победителями чаще всего выходили проекты студии Disney — средняя оценка их «свежести» на данный момент составляет 73%.

С ребутами, которые в отличие от ремейков значительно сильнее перерабатывают оригинал, все немного лучше: 53% против 69%. Но и за выбранный период их выходило гораздо меньше, всего 43 проекта. При этом лучше всего перезапуски удаются авторам франшизы о Джеймсе Бонде. Пять из шести новых «Бондов» имеют оценку равную предыдущим фильмам, или выше.

Анализ также позволил выявить, что больше всего ремейков и перезапусков вышло в 2005 году: 18 ремейков и два ребута. При этом самым лучшим десятилетием названы 1980-е: средняя оценка всех ребутов/ремейков того периода составляет 57%. В 1990-х эта цифра упала до 49%.

Согласно Rotten Tomatoes, самый популярный жанр для ремейка — хоррор. С 1978 года был было переделано и перезапущено более 100 проектов.

В дополнении ко всему исследование выяснило, что ремейки/ребуты не пользуются популярностью у киноакадемиков. За все время существования премии, лишь три из них могут похвастаться «Оскаром» за лучший фильм — «Мятеж на Баунти», «Бен-Гур» и «Отступники». Это всего 3,2% всех победителей.

Источник: Rotten Tomatoes