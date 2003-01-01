«Золотой орел»: «Война Анны» — лучший фильм

Военная картина о маленькой девочке, которая выживает в войну, прячась в камине, обошла таких конкурентов, как спортивные драмы «Движение вверх» и «Лед», а также историческая драма «История одного назначения» Авдотьи Смирновой. Алексей Федорченко, снявший фильм, получил также режиссерскую награду.
Лидером по призам, тем не менее, стал блокбастер «Движение вверх», получивший из 10 номинаций 6 наград.
Активно сам с собой сражался Александр Петров: актера номинировали на лучшую мужскую роль в кино за «Лед» и «Гоголь. Начало», а также - на лучшую мужскую роль на телевидении за сериал «Sпарта». Именно за последнюю работу он и получил «Золотого орла», а Владимир Машков был назван лучшим актером.
На соискание премии за 2018 год рассматривались картины, премьеры которых состоялись в России с 1 ноября 2017 года по 31 октября 2018 года. Также рассматривались проекты, по каким-либо причинам не выдвинутые на соискание премии в 2017 году. В общей сложности для голосования было отобрано 51 полнометражный игровой фильм, 46 неигровых и 25 короткометражных фильмов.
Полный список лауреатов премии выглядит так:
Лучший фильм
«Война Анны»;
«Движение вверх»;
«История одного назначения»;
«Лед»;
«Спитак»;
Лучшая режиссерская работа
Алексей Федорченко — «Война Анны»;
Антон Мегердичев — «Движение вверх»;
Авдотья Смирнова — «История одного назначения»;
Лучший сценарий
Авдотья Смирнова, Анна Пармас и Павел Басинский — «История одного назначения»;
Николай Куликов — «Движение вверх»;
Андрей Золотарев и Олег Маловичко — «Лед»;
Лучшая женская роль в кино
Аглая Тарасова — «Лед»;
Марта Козлова — «Война Анны»;
Алена Чехова — «Прощаться не будем»;
Лучшая женская роль на телевидении
Анна Михалкова — «Обычная женщина»;
Лидия Вележева — «Березка»;
Анна Чиповская — «Хождение по мукам»;
Лучшая мужская роль в кино
Владимир Машков — «Движение вверх»;
Александр Петров — «Гоголь. Вий»;
Александр Петров — «Лед»;
Лучшая мужская роль на телевидении
Александр Петров — «Sпарта»;
Андрей Смоляков — «Операция „Сатана“»;
Андрей Мерзликин — «Хождение по мукам»;
Лучшая женская роль второго плана
Светлана Ходченкова — «Довлатов»;
Ирина Горбачева — «История одного назначения»;
Мария Аронова — «Лед»;
Лучшая мужская роль второго плана
Кирилл Зайцев — «Движение вверх»;
Олег Меньшиков — «Гоголь. Страшная месть»;
Андрей Смоляков — «Движение вверх»;
Лучший телефильм или мини-сериал (до 10 серий)
«Sпарта»;
«Обычная женщина»;
«Остаться в живых»;
Лучший телевизионный сериал (более 10 серий)
«Хождение по мукам»;
«Березка»;
«Мост»;
Лучший неигровой фильм
«Медведи Камчатки. Начало жизни»;
«Довженко. Жизнь в цвету»;
«Параджанов. Тарковский. Антипенко. Светотени»;
Лучший короткометражный фильм
«Материя»;
«Твою мать!»;
«Фокусы Менделя»;
Лучший анимационный фильм
«Гофманиада»;
«Матрос Петр Кошка»;
«Пять минут до моря»;
Лучшая операторская работа
Игорь Гринякин — «Движение вверх»;
Алишер Хамиходжаев — «Война Анны»;
Михаил Милашин — «Лед»;
Лучшая работа художника-постановщика
Елена Жукова — «Гоголь. Страшная месть»;
Елена Жукова — «Гоголь. Вий»;
Анастасия Каримулина — «История одного назначения»;
Лучшая работа художника по костюмам
Виктория Игумнова — «Гоголь. Страшная месть»;
Виктория Игумнова — «Гоголь. Вий»;
Татьяна Патрахальцева — «История одного назначения»;
Лучшая музыка к фильму
«Лед»;
«Непрощенный»;
«Рубеж»;
Лучший монтаж фильма
Лучшая работа звукорежиссера
«Движение вверх»;
«Лед»;
«Рубеж»;
Лучшая работа художника по гриму и пластическим спецэффектам
«Спитак»;
«Гоголь. Вий»;
«История одного назначения»;
Лучшие визуальные эффекты
«Движение вверх»;
«Гоголь. Вий»;
«Лед»;
Лучший зарубежный фильм в российском прокате
«Три билборда на границе Эббинга, Миссури»;
«Звезда родилась»;
«Форма воды»;
Специальный приз «За вклад в киноискусство»