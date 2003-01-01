«Золотой орел»: «Война Анны» — лучший фильм

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Военная картина о маленькой девочке, которая выживает в войну, прячась в камине, обошла таких конкурентов, как спортивные драмы «Движение вверх» и «Лед», а также историческая драма «История одного назначения» Авдотьи Смирновой. Алексей Федорченко, снявший фильм, получил также режиссерскую награду.

Лидером по призам, тем не менее, стал блокбастер «Движение вверх», получивший из 10 номинаций 6 наград.

Активно сам с собой сражался Александр Петров: актера номинировали на лучшую мужскую роль в кино за «Лед» и «Гоголь. Начало», а также - на лучшую мужскую роль на телевидении за сериал «Sпарта». Именно за последнюю работу он и получил «Золотого орла», а Владимир Машков был назван лучшим актером.

На соискание премии за 2018 год рассматривались картины, премьеры которых состоялись в России с 1 ноября 2017 года по 31 октября 2018 года. Также рассматривались проекты, по каким-либо причинам не выдвинутые на соискание премии в 2017 году. В общей сложности для голосования было отобрано 51 полнометражный игровой фильм, 46 неигровых и 25 короткометражных фильмов.

Полный список лауреатов премии выглядит так:

Лучший фильм

«Война Анны»;
«Движение вверх»;
«История одного назначения»;
«Лед»;
«Спитак»;

Лучшая режиссерская работа

Алексей Федорченко«Война Анны»;
Антон Мегердичев«Движение вверх»;
Авдотья Смирнова«История одного назначения»;

Лучший сценарий

Авдотья Смирнова, Анна Пармас и Павел Басинский«История одного назначения»;
Николай Куликов«Движение вверх»;
Андрей Золотарев и Олег Маловичко«Лед»;

«История одного назначения»«История одного назначения»

Лучшая женская роль в кино

Аглая Тарасова«Лед»;
Марта Козлова«Война Анны»;
Алена Чехова«Прощаться не будем»;

Лучшая женская роль на телевидении

Анна Михалкова«Обычная женщина»;
Лидия Вележева«Березка»;
Анна Чиповская«Хождение по мукам»;

Лучшая мужская роль в кино

Владимир Машков«Движение вверх»;
Александр Петров«Гоголь. Вий»;
Александр Петров«Лед»;

«Движение вверх»«Движение вверх»

Лучшая мужская роль на телевидении

Александр Петров«Sпарта»;
Андрей Смоляков«Операция „Сатана“»;
Андрей Мерзликин«Хождение по мукам»;

Лучшая женская роль второго плана

Светлана Ходченкова«Довлатов»;
Ирина Горбачева«История одного назначения»;
Мария Аронова«Лед»;

Лучшая мужская роль второго плана

Кирилл Зайцев«Движение вверх»;
Олег Меньшиков«Гоголь. Страшная месть»;
Андрей Смоляков«Движение вверх»;

«Гоголь. Страшная месть»«Гоголь. Страшная месть»

Лучший телефильм или мини-сериал (до 10 серий)

«Sпарта»;
«Обычная женщина»;
«Остаться в живых»;

Лучший телевизионный сериал (более 10 серий)

«Хождение по мукам»;
«Березка»;
«Мост»;

Лучший неигровой фильм

«Медведи Камчатки. Начало жизни»;
«Довженко. Жизнь в цвету»;
«Параджанов. Тарковский. Антипенко. Светотени»;

Лучший короткометражный фильм

«Материя»;
«Твою мать!»;
«Фокусы Менделя»;

Лучший анимационный фильм

«Гофманиада»;
«Матрос Петр Кошка»;
«Пять минут до моря»;

«Гофманиада»«Гофманиада»

Лучшая операторская работа

Игорь Гринякин«Движение вверх»;
Алишер Хамиходжаев«Война Анны»;
Михаил Милашин«Лед»;

Лучшая работа художника-постановщика

Елена Жукова«Гоголь. Страшная месть»;
Елена Жукова«Гоголь. Вий»;
Анастасия Каримулина«История одного назначения»;

Лучшая работа художника по костюмам

Виктория Игумнова«Гоголь. Страшная месть»;
Виктория Игумнова«Гоголь. Вий»;
Татьяна Патрахальцева«История одного назначения»;

Лучшая музыка к фильму

«Лед»;
«Непрощенный»;
«Рубеж»;

Лучший монтаж фильма

«Движение вверх»;
«Лед»;
«Спитак»;

«Лед»«Лед»

Лучшая работа звукорежиссера

«Движение вверх»;
«Лед»;
«Рубеж»;

Лучшая работа художника по гриму и пластическим спецэффектам

«Спитак»;
«Гоголь. Вий»;
«История одного назначения»;

Лучшие визуальные эффекты

«Движение вверх»;
«Гоголь. Вий»;
«Лед»;

Лучший зарубежный фильм в российском прокате

«Три билборда на границе Эббинга, Миссури»;
«Звезда родилась»;
«Форма воды»;

Специальный приз «За вклад в киноискусство»

Василий Лановой

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