«Золотой орел»: «Война Анны» — лучший фильм

Военная картина о маленькой девочке, которая выживает в войну, прячась в камине, обошла таких конкурентов, как спортивные драмы «Движение вверх» и «Лед», а также историческая драма «История одного назначения» Авдотьи Смирновой. Алексей Федорченко, снявший фильм, получил также режиссерскую награду.

Лидером по призам, тем не менее, стал блокбастер «Движение вверх», получивший из 10 номинаций 6 наград.

Активно сам с собой сражался Александр Петров: актера номинировали на лучшую мужскую роль в кино за «Лед» и «Гоголь. Начало», а также - на лучшую мужскую роль на телевидении за сериал «Sпарта». Именно за последнюю работу он и получил «Золотого орла», а Владимир Машков был назван лучшим актером.

На соискание премии за 2018 год рассматривались картины, премьеры которых состоялись в России с 1 ноября 2017 года по 31 октября 2018 года. Также рассматривались проекты, по каким-либо причинам не выдвинутые на соискание премии в 2017 году. В общей сложности для голосования было отобрано 51 полнометражный игровой фильм, 46 неигровых и 25 короткометражных фильмов.

Полный список лауреатов премии выглядит так:

Лучший фильм

«Война Анны»;

«Движение вверх»;

«История одного назначения»;

«Лед»;

«Спитак»;

Лучшая режиссерская работа

Алексей Федорченко — «Война Анны»;

Антон Мегердичев — «Движение вверх»;

Авдотья Смирнова — «История одного назначения»;

Лучший сценарий

Авдотья Смирнова, Анна Пармас и Павел Басинский — «История одного назначения»;

Николай Куликов — «Движение вверх»;

Андрей Золотарев и Олег Маловичко — «Лед»;