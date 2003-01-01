Юный поклонник «Друзей» принял Мэтта ЛеБлана за отца Джоуи

Мэтт ЛеБлан посетил съемки передачи «В прямом эфире с Келли и Райаном», где обсудил с ведущими неугасающую популярность сериала «Друзья». Проект завершился 15 лет назад, а люди на улицах по-прежнему узнают в 51-летнем актере Джоуи Триббиани. Одна из таких встреч напомнила ЛеБлану о возрасте.

«Я как-то шел по улице, это было пару лет назад, — вспоминает актер. — Подбегает пацан, лет 13 или 14, и такой: „О Боже, вы папа Джоуи!“».

ЛеБлан признался, что в ответ не придумал сказать ничего лучше «кышь!». «Так старики говорят!», — посмеялся актер.