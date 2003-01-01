Юный поклонник «Друзей» принял Мэтта ЛеБлана за отца Джоуи

Мэтт ЛеБлан посетил съемки передачи «В прямом эфире с Келли и Райаном», где обсудил с ведущими неугасающую популярность сериала «Друзья». Проект завершился 15 лет назад, а люди на улицах по-прежнему узнают в 51-летнем актере Джоуи Триббиани. Одна из таких встреч напомнила ЛеБлану о возрасте.
«Я как-то шел по улице, это было пару лет назад, — вспоминает актер. — Подбегает пацан, лет 13 или 14, и такой: „О Боже, вы папа Джоуи!“».
ЛеБлан признался, что в ответ не придумал сказать ничего лучше «кышь!». «Так старики говорят!», — посмеялся актер.
Премьера сериала «Друзья» состоялась в 1994 году. Проект просуществовал 10 сезонов и завершился в 2004-м. Он признан одним из лучших комедийных сериалов в истории американского телевидения и стал одним из наиболее знаменитых проектов 1990-х. 5 декабря 2018-го стрим-сервис Netflix заплатил 100 млн долларов, чтобы сохранить проект в своем каталоге.
ЛеБлан считает, что «Друзья» еще долгое время будут оставаться актуальными. Отчасти благодаря тому, что сериал рассказывает о периоде жизни, с которым сталкивается каждое поколение. «Они узнают себя, потому что все мы были в похожей ситуации, когда твои друзья — твоя семья. Я думаю, это хороший сериал. Я им горжусь», — добавил актер.