Netflix начал работу над сериалом «Обитель зла»

Как сообщает Deadline, стрим-сервис Netflix планирует выпустить сериал «Обитель зла», основанный на одноименной экшен-франшизе. Студия Constantin Film, которая спродюсировала все фильмы серии, разработает многосерийный проект. Сейчас идут поиски сценариста и шоураннера.

Представители Netflix и Constantin Film никак не прокомментировали информацию, но согласно источникам, сериал призван расширить мир «Обители зла». Проект сохранит предысторию фильмов и покажет, как работает корпорация Umbrella, повинная в создании Т-вируса.

Сериал на данный момент находится на самой ранней стадии разработки, но продюсеры уже планируют включить в него все знакомые элементы «Обители зла», от экшен-сцен до отсылок к оригинальным играм.

«Обитель зла» — адаптация серии одноименных хоррор-игр компании Capcom, центральным мотивом которых являются зомби, созданные корпорацией Umbrella. Первая экранизация увидела свет в 2002 году и собрала в прокате 102 млн долларов при бюджете в 33 млн долларов. Впоследсвтии Constantin Film выпустила несколько продолжений, многие из которых стали успешными. На данный сборы всей франшизы составляют 1,2 млрд долларов.

Шестой фильм, «Обитель зла: Последняя глава», вышел в 2016 году и стал завершением франшизы, после чего Constantin Film начала строить планы по перезапуску. Именно тогда впервые появилась информация, что «Обитель зла» может стать сериалом. В конце 2018-го студия наняла Йоханнеса Робертса для работы над новой полнометражной картиной.

Источник: Deadline