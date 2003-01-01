Брайан Сингер останется режиссером «Рыжей Сони»

Millennium Films, разрабатывающая новую версию фэнтези-боевика «Рыжая Соня», подтвердила, что не собирается увольнять Брайана Сингера с поста режиссера картины. Глава кинокомпании Ави Лернер считает несущественными обвинения в сексуальном насилии, которые были выдвинуты против постановщика.

«800 млн долларов, которые собрала „Богемская рапсодия“, делают ее самой успешной драмой в истории и свидетельством его проницательности и выдающегося таланта, — говорит Лернер. — Я знаю разницу между фальшивыми новостями, преследующими свои собственные цели, и реальностью. И я уверен насчет своего решения. В Америке человек невиновен, пока не доказано обратное».

23 января The Atlantic опубликовал расследование двух журналистов, которые на протяжении 12 месяцев собирали информацию о Сингере и его окружении. В итоге им удалось выйти на четырех мужчин. Те утверждают, что, когда им было меньше 18 лет, у них был секс с режиссером, зачастую под воздействием алкоголя и наркотиков.

Статья появилась на следующий день после объявления номинантов премии «Оскар» 2019 года, где «Богемская рапсодия» была отмечена, среди прочего, в категории «Лучший фильм». Изначально расследование должно было быть опубликовано еще в 2018-м в журнале Esquire. Однако этого не произошло. По словам журналистов, от материала отказались владельцы издания.

После публикации в The Atlantic Сингер выступил с опровержением, назвав расследование «гомофобной клеветой» и попыткой возродить старые, притянутые за уши судебные иски.

Millennium предложили Сингеру режиссерское кресло «Рыжей Сони» после того, как Fox отстранила постановщика от работы над «Богемской рапсодии». Студия была недовольна, что Сингер постоянно отсутствовал на съемочной площадке и конфликтовал с актерами. Из-за правил гильдии режиссеров, имя Сингера осталось в титрах картины.

Ремейк «Рыжей Сони» уже несколько лет находится в разработке. В 2017 году кинокомпания Millennium объявила, что планирует выпустить фильм о женщине-воительнице.

Variety