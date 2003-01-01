Мэтт Смит получил роль к экранизации комиксов «Морбиус»

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Мэтт Смит присоединился к актерскому составу фильма «Морбиус, живой вампир» — экранизации одноименных комиксов Marvel. Кого именно сыграет актер не уточняется. Источники, знакомые с проектом, отмечают, что в сюжете у Смита ключевая роль.

Даниэль Эспиноса поставит картину по сценарию Берка Шарплесса и Мэтта Сазамы. Ави Арад и Мэттью Толмак спродюсируют проект совместно с Лукасом Фостером.

Смит появится на экране вместе с Джаредом Лето, исполнителем роли Морбиуса, и Адриа Архона, которая сыграет девушку главного героя.

Фильм расскажет о биохимике Майкле Морбиусе, который с детства страдал от редкого наследственного заболевания крови и всю жизнь посвятил поискам возможного лекарства. Очередная попытка с использованием крови летучей мыши приводит к тому, что он превращается в кровожадного монстра — новый вид вампира.

«Морбиус, живой вампир» ожидается в кинотеатрах 10 июля 2020 года, но студия пока официально не анонсировала дату премьеры.

19 декабря российские зрители смогут увидеть Мэтта Смита в девятом эпизоде «Звездных войн».

Источник: Variety

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