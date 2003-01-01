Трейлер сериала «Пацаны»: Долой супергероев!

Супергерои только со стороны кажутся идеальными защитниками мира и справедливости. На самом деле за красочным фасадом скрывается гораздо более мрачный мир наркотиков и секса, ведь большинство героев в жизни не самые приятные люди. И чтобы супергерои не лишний раз зазнавались, правительство создало неофициальный отряд, известный как «Пацаны». Его члены всегда готовы поставить зазнавшегося героя на место самым жестоким способом.
Руководит «Пацанами» харизматичный и суровый Билли Бутчер, который знает, как лучшего всего направить чужой гнев в правильное русло.
Сериал «Пацаны» основан на одноименном комиксе Гарта Энниса и Дэрика Робертсона. Для Amazon его разработали Сет Роген и Эван Голдберг, создатели «Проповедника» (его, к слову, написал тот же Эннис). Главная прелесть «Пацанов» — наплевательское отношение к супергероям, которое наверняка придется по вкусу зрителям, уставшим от засилья супергеройского кино.
Сериал станет доступен подписчикам Amazon в 2019 году.