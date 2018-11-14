Джефф Бриджесс вернется в образе Чувака в рекламе Супербоула

Джефф Бриджесс опубликовал в Twitter 15-секундый ролик, где вновь предстал в своем самом знаменитом образе: непоколебимого Чувака из «Большого Лебовски» братьев Коэн . Актер в очередной раз примерил знакомые штаны, кофту и даже очки.

«Нельзя зацикливаться на прошлом, мужик, — написал Бриджесс под видео. — Следите за новостями».

В финале ролика появляется дата 3 февраля 2019-го, благодаря которой становится понятно, на что намекает ролик. 3 февраля состоится 53-й матч Супербоула, где на поле сойдутся «Нью-Ингленд» и «Лос-Анджелес Рэмс».

Супербоул — чрезвычайно важное событие не только для фанатов американского футбола, но и для рекламодателей, ведь матч привлекает огромное количество зрителей. Голливудские студии используют Супербоул для продвижения своих проекта, а в этом году какая-то компания решила использовать образ Чувака для рекламы своей продукции. Какая именно, узнаем в феврале.