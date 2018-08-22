Номинированный на «Оскар» фильм об убийстве мальчика возмутил мать ребенка

В сети появилась петиция, призывающая Киноакадемию отозвать номинацию короткометражного фильма «Задержание». Первой против проекта Винсента Ламбре выступила Денис Фергус, мать 2-летнего Джеймса Балджера, о смерти которого и рассказывает короткометражка.

«Задержание» основано на реальных событиях, произошедших 12 февраля 1993 года в Ливерпуле. Тогда два 10-летних мальчика, Джон Венеблс и Роберт Томпсон, заманили 2-летнего Джеймса на пустырь, где долгое время мучали и пытали ребенка, прежде чем убить его.

Создатели фильма использовали интервью с убийцами, чтобы восстановить события тех лет. Прежде чем «Задержание» получило номинацию на «Оскар», ее несколько раз показывали на разных кинофестивалях.

Фергус и другие участники протеста считают, что Ламбре словно встает на сторону Венеблса и Томпсона и пытается вызвать у зрителя сочувствие к ним. В дополнении к этому, во время работы над «Задержанием» режиссер не попытался связаться с родителями погибшего ребенка.

«Я не могу передать, насколько это отвратительно и насколько сильно я расстроена, что этот так называемый фильм был снят и номинирован на „Оскар“, — написала Денис Фергус в Twitter. — Мало того, что они сделали фильм без разрешения родственников Джеймса, но и заставили детей разыграть финальные часы жизни Джеймса, пока его жестоко убивали, чтобы я и моя семья переживали это снова и снова».