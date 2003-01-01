Создатели «Мачо и ботана» начали работу над третьим фильмом

Продолжение комедии «Мачо и ботан» находится в разработке. Об этом в рамках пресс-конференции «Лего Фильма 2» рассказал Фил Лорд, со-автор первых двух фильмов. По его словам, они планируют пропустить следующий порядковый номер, из-за чего новый фильм в оригинале будет называться 24 Jump Street.

Лорд не раскрыл, почему они решили пропустить 23 Jump Street, отметив лишь, что на это название у них есть отдельные планы.

«Мачо и ботан» основан на сериале «Джамп стрит, 21», который выходил с 1987-го по 1991-й. Главные герои — Шмидт и Дженко, парочка не самых удачливых полицейских, которые под видом обычных подростков должны найти в школе поставщиков нового наркотика. В сиквеле они отправились в колледж.

Третий фильм должен был стать кроссовером с «Людьми в черном», где Шмидт и Дженко работали агентами по надзору за деятельностью пришельцев на Земле. Таким образом студия Sony намеревалась продолжить сразу две франшизы. Спустя некоторое время проект закрыли, «Людей в черном» перезапустили с новыми актерами, а «Мачо и ботан» убрали в долгий ящик.

В 2015-м Фил Лорд и Кристофер Миллер заявили, что планируют передать бразды правления «Мачо и ботан 3» другому режиссеру, а сами останутся с франшизой в качестве продюсеров.

Источник: We Live Entertainment