Минкультуры будет штрафовать кинематографистов-нарушителей

Министерство культуры начало проверки в отношении несколько проектов, создатели которых сорвали сроки производства или выхода картин в прокат. На данный момент ведомство может оштрафовать авторов фильмов «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», «Русские жены», «Дикие предки» и «Дикая лига».

Спортивная драма о жизни и карьере вратаря Льва Яшина получила безвозвратную господдержку в размере 60 млн рублей. Ее должны были сдать в Минкульт в октябре 2018 года. Однако прошло несколько месяцев, а картина так и не была представлена на рассмотрение в ведомстве. Представитель компании-производителя заявила, что работа над фильмом будет завершена в сентябре 2019 года.

Владимира Мединского подобный подход не устроил. «Фильм получил максимальную безвозвратную поддержку, его производство задерживается. Вам придется заплатить штраф в несколько миллионов рублей», — заявил министр.

Создатели другой спортивной ленты, «Дикая лига», планировали рассказать историю зарождения русского футбола. В 2016 году они получили поддержку Фонда кино и должны были сдать проект в декабре 2018-го. Однако сроки производства были сорваны и теперь авторов ждет штраф. Владимир Мединский также добавил, что при повторном участии кинокомпании в питчинге ведомство будет обращать внимание на сроки производства лент.

Российская премьера «Дикой лиги» запланирована на ноябрь 2019 года, а главной причиной задержки создатели называют участие в проекте иностранных актеров, в частности Эдриана Пола.

В 2017 году студия «Киноквант» получила субсидии на производство комедии «Дикие предки» в размере 25 млн рублей. 16 января стало известно, что создатели картины о противостоянии родственников молодоженов задержали сдачу картины в Минкульт на два месяца. В кинокомпании рассказали, что сроки оказались сорваны из-за болезни режиссера и в случае необходимости они готовы заплатить штраф.

Тяжелее всего придется авторам картины «Русские жены», которые задержали выпуск более чем на 3,5 года: работа над проектом началась в 2013 году. Теперь в отношении создателей драмы может быть заведено уголовное дело.

«Сейчас речь идет о возбуждении уголовного дела за хищение бюджетных средств, — заявил Владимир Мединский. — Вы должны или незамедлительно вернуть указанную сумму, или дать письменное обязательство, что в ближайшее время лента будет сдана, а кроме того, заплатить штраф».

По словам продюсера проекта Эллы Архангельской, работа над «Русскими женами» должна быть закончена уже в сентябре.

Источник: ProfiCinema 1, 2, 3, 4