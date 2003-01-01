Николас Кейдж снимется в экранизации рассказа Говарда Ф. Лавкрафта

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Николас Кейдж исполнит главную роль в хорроре «Цвет иного мира» (The Colour Out of Space) — экранизации одноименного рассказа Говарда Филлипса Лавкрафта. Ричард Стэнли, написавший сценарий адаптации совместно со Скарлет Амарис, займет режиссерское кресло картины. Кинокомпания Элайджи Вуда SpectreVision, выпустившая триллер «Мэнди», спродюсирует проект.

Действие рассказа разворачивается недалеко от Аркхема, куда из Бостона приезжает рассказчик, чтобы наметить место для нового водохранилища. Там он узнает о странной пустоши и происшествии, когда в 1882 году на местную ферму упал метеорит. Вместе с метеоритом из глубин космоса прибыло нечто жуткое и необъяснимое, что постепенно свело с ума фермера и его семью и уничтожило все живое в округе.

Создатели экранизации планируют перенести действие в наше время. Главный герой вместе с семьей переезжает в глубинку, в надежде отдохнуть от суеты большого города. Покой фермерской жизни нарушает метеорит, который приносит с собой странный цвет, влияющий на все вокруг.

Вместе с Кейджем в фильме снимутся Джоэли Ричардсон, Томми Чонг, Эллиот Найт, Джулиан Хилльярд и К’Орианка Килчер.

Съемки «Цвета иного мира» стартуют в феврале.

Источник: Variety

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