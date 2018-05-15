Сценаристка «Стражей Галактики» напишет спин-офф «Форсажа»

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Вин Дизель объявил в Instagram трио сценаристов, которым предстоит написать женский спин-офф франшизы «Форсаж». Согласно словам актера, над проектом поработают Николь Перлман («Стражи Галактики»), Линдси Бир («Поступь хаоса») и Женева Робертсон-Дуорет («Tomb Raider: Лара Крофт»).

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«Как вы знаете, сейчас есть три новых спин-оффа, которые мы обещали Universal, — написал Дизель под фотографией с Самантой Винсент, своей сестрой и продюсером франшизы. — На этой неделе мы послушали идею для спин-оффа „Форсажа“ с женщиной-протагонистом, который я придумал в 2017 году, и, как вы можете судить по улыбке на лице Саманты, все прошло ОЧЕНЬ хорошо. Привет, Николь Перлман, Линдси Бир и Женева Робертсон-Дуорет. Добро пожаловать в СЕМЬЮ».

Несмотря на слова Дизеля, студия Universal пока официально не начала работу над спин-оффом. Кроме «Форсажа 9», в производстве сейчас находится боевик «Хоббс и Шоу», отдельный фильм о героях Дуэйна Джонсона и Джейсона Стэйтема. Прежде чем дать зеленый свет второму сольнику, Universal должна посмотреть, как покажет себя в прокате проект Дэвида Литча.

На данный момент неизвестно, кто из персонажей франшизы появится в спин-оффе.

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