Режиссер «Лего Фильм: Бэтмен» экранизирует комикс «Перерождение»

Крис МакКей («Лего Фильм: Бэтмен») совместно с Netflix перенесет на экран комикс Марка Миллара и Грега Капулло «Перерождение» («Reborn»). Сандра Буллок и кинокомпания Vertigo Entertainment, приложившая руку к созданию «Оно», спродюсируют проект. Буллок также может исполнить в фильме главную роль.

Комикс рассказывает о 80-летней Бонни Блэк, которая умирает в нью-йоркском госпитале. Именно так она узнает, что жизнь после смерти мало напоминает то, о чем говорили философы и священники. Вместо райских кущей ее ждет мир Адистрия, где обитают разные монстры и идет непрекращающаяся война добра со злом.

Бонни перерождается в молодом теле и встречает в Адистрии любимого мужа, ушедшего раньше нее, и старых друзей. Все они превратились в суровых воинов, которые выступают против местного злого властелина. Перерождения Бонни ждала вся Адистрия, ведь она избранная, единственная, кто может одержать окончательную победу над силами зла.

В 2017 году Netflix приобрел мини-издательство Millarworld, созданное Милларом, автором «Пипца» и «Kingsman». После покупки стриминг-гигант запустил в производство два сериала и три полнометражных фильма, основанных на комиксах Миллара: «Наследие Юпитера», «Американский Иисус», «Императрица», «Гек» и «Шарки — охотник за головами».

Кроме «Перерождения», в рабочем графике МакКея значится несколько проектов, включая адаптацию «Dungeons & Dragons» и экранизацию комиксов DC «Найтвинг».

Источник: Deadline