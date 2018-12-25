Против Брайана Сингера выдвинули новые обвинения в растлении малолетних

В издании The Atlantic опубликована статья, в которой против режиссера Брайана Сингера выдвигаются новые обвинения в сексе с несовершеннолетними. Журналисты опросили более 50 источников и в итоге вышли на четырех мужчин, которые до этого никогда не рассказывали о Сингере.

По словам одного из них, в 1997-м в возрасте 17 лет у него был секс с Сингером. Тогда же произошел контакт с другим молодым человеком, которому на тот момент было 15 лет. Оба подтвердили, что 30-летний Сингер знал, что им меньше 18 лет и, соответственно, меньше возраста согласия, установленного для Калифорнии.

«Он без разрешения запускал руки к вам в штаны, — вспоминает мужчина, пожелавший остаться неизвестным. — Он был настоящим хищников, в том смысле что использовал алкоголь и наркотики, чтобы заняться с человеком сексом».

«Обвинения против Сингера самые разные, — говорится в статье. — Одни утверждают, что режиссер соблазнил их, несовершеннолетних, другие называют произошедшее изнасилованием. Жертвы, с которыми мы общались, рассказали, что случившееся нанесло им психологическую травму и привело к депрессии, проблемам с алкоголем и наркотиками».

Один из источников рассказал, что у Сингера и его друзей были специальные люди, которые приводили им молодых мальчиков: «Если ты был недостаточно молод или красив, чтобы быть их мальчиком, тебя все равно могли подговорить приводить им других ребят».

Ранее против Сингера уже выдвигались похожие обвинения, а слухи о его пристрастиях давно преследуют постановщика. В декабре 2017 года, после того как Fox уволила его с поста режиссера «Богемской рапсодии», на Сингера подал в суд Сезар Санчез-Гузман. Согласно заявлению, в 2003 году Сингер изнасиловал его, 17-летнего. Тогда же появилось интервью с бывшим любовником Сингера, который рассказал об оргиях с наркотиками и сексом с малолетними.

Многие эксперты полагали, что именно эти обвинения стали причиной того, что Сингера отстранили от работы над «Богемской рапсодией». Режиссер, однако, все отрицал, и недавно продюсер картины Грэм Кинг рассказал, что причиной ухода стала больная мать режиссера, которой требовался уход.

В конечном итоге «Богемская рапсодия» получила номинацию на премию «Оскар» как лучший фильм, но имя Сингера среди номинантов отсутствует.

Источник: The Atlantic