Посетители Гётеборгского кинофестиваля посмотрят кино в гробах

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27 января в рамках Гётеборгского кинофестиваля состоится премьера шведской фантастической драмы «Аниара». Кроме обычного показа, организаторы смотра предоставят добровольцам возможность на себе испытать жизнь в замкнутом пространстве космического корабля: они посмотрят фильм в специальных гробах, полностью отрезанные от остального мира.

Для «показа в саркофаге», как называет мероприятие директор фестиваля Йонас Холмберг, были сделаны металлические гробы, обустроенные экранами, колонками, вентиляцией и специальной кнопкой на тот случай, если зрителю захочется подышать свежим воздухом. Все это сделано для того, чтоб усилить эффект от просмотра ленты, основанной на одноименной мрачной поэме шведского писателя Гарри Мартинсона.

Далекое будущее, после глобального оледенения и ядерной войны. Космический корабль «Аниара» покидает Землю, направляясь к колонизованному Марсу. Пассажиры избалованы потреблением, так как на судне есть все необходимое современному человеку — это гигантские торговые центры. Все меняется, когда «Аниара» из-за сближения с астероидом меняет курс без возможности вернуться и отправляется в безвозвратное путешествие в глубины космоса.

Холмберг считает, что «Аниара» — идеальная метафора для Земли и что в будущем планета может превратиться в «саркофаг, одиноко плывущий по космосу, пока мы истощаем остатки природных ресурсов».

«Нашей целью было найти способ точнее донести ощущение фильма, апокалипсиса, — говорит Холмберг. — Усилить ощущение клаустрофобии и одиночества».

На всем протяжении смотра на территории фестиваля будет действовать 33 саркофага для просмотра «Аниары».

Источник: THR

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