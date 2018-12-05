Netflix вступил в Американскую ассоциацию кинокомпаний

Стрим-сервис Netflix стал членом MPAA — Американской ассоциации кинокомпаний, которая отвечает за рейтинг выходящих в прокат фильмов и защищает авторские права. Таким образом, Netflix — первая за все время существования организации стриминг-платформа и неголливудская студия, вступившая в ряды киноассоциации.

Членами ассоциации являются шесть крупнейших голливудских студий: Disney, Paramount, Sony, Universal, Warner Bros. и Fox. Все они поддержали включение Netflix в MPAA.

«От имени MPAA и ее членов-компания я с радостью принимаю Netflix в качестве нашего партнера, — гласит официальное заявление председателя ассоциации Чарльза Ривкина. — Все наши члены постоянно работают над тем, чтобы продвигать теле- и киноиндустрию вперед как в плане историй, так и в плане взаимодействия со зрителем. Включение Netflix позволит нам еще эффективнее поддерживать международное творческое сообщество, и мне не терпится узнать, чего мы сможем добиться вместе».

Американская ассоциация кинокомпаний была основана в 1922 году, чтобы отстаивать интересы своих членов. В ноябре 1968-го MPAA ввела в обиход систему рейтингов, чтобы оградить деятельность голливудских студий от государственной цензуры.

С годами задачи MPAA несколько изменились. В настоящее время деятельность организации сосредоточена главным образом на охране авторских прав и лоббировании ужесточения законодательства в этой сфере. Рейтинг киноассоциации теперь направлен на американских родителей, чтобы тем было проще ориентироваться в выборе подобающего для детей киноконтента. Присуждается он советом, состоящим из 8—13 человек, причем у каждого должен быть ребенок в возрасте от 5 до 15 лет. Как только дети участников MPAA достигают 21 года, те покидают организацию. Состав держат в тайне, чтобы избежать возможного влияния. Известны лишь имена старших экспертов, к которым студии или кинематографисты могут обращаться напрямую, чтобы получить ответ на вопросы о том или ином рейтинге.

Включение Netflix в ряды MPAA совпало с объявлением номинантов 91-й церемонии вручения премии «Оскар», где проект стрим-сервиса «Рома» получил 15 номинаций, включая «Лучший фильм».

Источник: THR