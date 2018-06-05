Холли Берри приручила овчарок на съемках «Джона Уика 3»

Режиссер третьего «Джона Уика» Чад Стахелски рассказал в интервью Collider о новом персонаже франшизы — Софии в исполнении Холли Берри. Как и главный герой, она смертоносная убийца, чьим главным оружием стали сторожевые собаки. И актриса приложила немало усилий, чтобы собаки слушались ее на площадке.

«После кастинга Холли у нас состоялся разговор, — объясняет Стахелски. — И Холли после всех тренировок для сцен с боями и перестрелками на протяжении нескольких месяцев приходила, садилась и начинала общаться и работать с собаками. Так что овчарки на экране действительно слушались Холли. Они не искали тренера. Было прикольно».

Прежде чем допустить Берри к животным, с ними в течение пяти месяцев работал профессиональный тренер. «Когда собака атакует кого-то в фильме или на экране, она не знает, что это кино, — говорит режиссер. — Это животное, атакующее человека и думающее: „Сейчас покусаю и погрызу его“».

Создатели боевика также постарались, чтобы овчарки органично смотрелись во время экшен-сцен.

«Как только мы поняли, как лучше всего добиться от собак четких и правильных дублей, мы начали работать над тем, как лучше всего ввести их в хореографию боя, — рассказал Стахелски. — Мы хотели все показать на экране. Как и в случае Джона Уика, мы старались делать длинные дубли с Холли, чтобы было видно собак. Мы не мухлевали с монтажом, вставляя собаку, которая что-то грызет».

Катализатором первого «Джона Уика» стала смерть собаки главного героя от руки бандитов. Впоследствии животные превратились в важную составляющую франшизы. «Щенок в первом фильме символизирует жену Джона и его потерю. Собаки в третьей части символизируют кого-то, кого потеряла Холли».

В третьем фильме Уик спасается бегством по двум причинам: за его голову назначили награду в 14 млн долларов, и он нарушил главное правило для всех убийц — никого не убивать на территории отеля «Континенталь». Уинстон дал Джону час форы, но теперь за ним начинается охота, ведь каждый желает прославиться и убить легендарного киллера.

Источник: Collider