Ричард Э. Грант рассказал о пробах в девятый эпизод «Звездных войн»

В беседе с The Telegraph Ричард Э. Грант, ранее получивший свою первую номинацию на премию «Оскар», рассказал, как летом 2018 года он присоединился к актерскому составу девятого эпизода «Звездных войн». По словам Гранта, когда режиссер Джей Джей Абрамс объяснил ему, кого он будет играть, мир актера «перевернулся с ног на голову».

«Мне прислали 10 страниц сценария из британского военного фильма 1940-х, три сцены в общей сложности, чтобы я записал, как зачитываю их, — вспоминает Грант. — Потом ты их отсылаешь и, кажется, никогда больше об этом не услышишь. Спустя два месяца мне позвонили и сказали, что водитель отвезет меня на встречу с режиссером Джей Джей Абрамсом на Pinewood Studios. Что было странно, ведь я понятия не имел, в чем буду сниматься.

По прибытии Гранта завели в комнату, где его ждали Абрамс и Дэйзи Ридли: «Они стояли, окруженные атрибутикой „Звездных войн“, датированной начиная с 1977 года. И спустя две секунды он говорит: „Ну как, согласен или нет?“ Я спросил: „На что?“ Он описал мою роль и, кажется, даже назвал имя моего персонажа, и тогда комната перевернулась с ног на голову».

Грант вовремя остановился и не раскрыл, кого именно он играет в новых «Звездных войнах», но, если судить по реакции, актер знаком с персонажем, который может быть важной частью истории франшизы.

Рассказ Гранта не дает понять, каким будет сюжет девятого эпизода, съемки которого проходят в обстановке строжайшей секретности. Disney и Lucasfilm тщательно скрывают подробности и ревностно охраняют проект от любых сливов информации. Сценарий печатается на красной бумаге, которую нельзя сфотографировать, а сам текст никогда не остается у актеров на руках.

Несмотря на все меры предосторожности, в сети все равно появляются слухи. Так, один из источников раскрыл, что в девятом эпизоде генерал Хакс окажется предателем, шпионящим в пользу Сопротивления. По другой информации, в фильме должен появиться молодой император Палпатин, которого сыграет Мэтт Смит. Вероятно, роль Гранта как-то связана с покойным правителем Галактической Империи.

Источник: The Telegraph