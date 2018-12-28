Бокс-офис России: Танк под стеклом

1. «Стекло» (1-я неделя), 317 млн рублей, 1 миллион зрителей, 31 031 сеанс Триллеру М. Найта Шьямалана на старте удалось улучшить результат первого уик-энда «Сплита» (241 млн рублей) на 31%. На данный момент именно Россия и СНГ со сборами 5,2 млн долларов — самый успешный за пределами США рынок для «Стекла», которое всюду стартует по нижней границе ожиданий. Впрочем, сарафан у новинки не особо выдающийся и в нашей стране. А это значит, что серьезного падения сборов на следующей неделе избежать, скорее всего, не удастся.

2. «Т-34» (3-я неделя), 179 млн рублей (-46%), 700 тысяч зрителей, 18 121 сеанс

Военный экшен собрал уже 2,05 млрд рублей. Это четвертый результат в новейшей истории российского проката среди игровых картин после «Аватара» (3,52 млрд рублей), «Движения вверх» (2,97 миллиарда) и «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» (2,13 миллиарда). Причем «Пиратов» российский фильм совершенно точно обойдет уже по итогам следующего уик-энда.

3. «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» (5-я неделя), 72 млн рублей (-56%), 162 тысячи зрителей, 6311 сеансов К титулу самой кассовой отечественной комедии XXI века «Полицейский с Рублевки» вскоре добавит третье место по сборам среди всех отечественных картин в новейшей истории нашего проката. После пяти недель в кинотеатрах в копилке картины Ильи Куликова 1,65 млрд рублей. Чтобы превзойти финальный результат «Последнего богатыря», занимающего третью строчку на данный момент, осталось заработать 20 млн рублей.

4. «Астерикс и тайное зелье» (1-я неделя), 38 млн рублей, 151 тысяча зрителей, 10 949 сеансов

Мультфильм стартовал ниже ожиданий, заработав почти на треть меньше, чем «Астерикс: Земля богов» (53 млн рублей с учетом СНГ), который выходил в прокат в 2014 году. Средняя посещаемость у мультфильма (13 человек на одном сеансе) — худшая в топ-10. Даже у не пробившихся в десятку очередных «Трех богатырей», доживающих в прокате последние дни, ситуация получше — 14 человек на одном сеансе.

5. «Путь домой» (2-я неделя), 36 млн рублей (-46%), 137 тысяч зрителей, 5504 сеанса По итогам 11 дней проката «Путь домой» обошел финальные сборы «Собачьей жизни» (99 млн рублей). Общий заработок фильма составляет 114 млн рублей. Путь к 150 млн рублей для релиза можно считать открытым.

6. «Две королевы» (1-я неделя), 29 млн рублей, 86 тысяч зрителей, 6595 сеансов

С одной стороны, старт «Двух королев» в России выглядит очень успешным. Далеко позади остались результаты первых уик-эндов «Еще одной из рода Болейн» (17 млн рублей с учетом СНГ) и «Макбета» (17 млн рублей). С другой — и роспись у «Двух королев» значительно шире, чем у перечисленных релизов. А потому показатели средней посещаемости выглядят удручающими — 13 человек на одном сеансе. Вместе с «Астериксом» костюмная драма Universal уверенно занимает последнее место в топ-10 по зрительскому интересу к новинкам проката.

7. «Гринч» (6-я неделя), 22 млн рублей (-58%), 94 тысячи зрителей, 3654 сеанса Анимация Illumination Entertainment продолжает штурмовать отметку в 1 млрд рублей. После шести недель проката в копилке «Гринча» 973 млн рублей.

8. «Крид 2» (2-я неделя), 22 млн рублей (-70%), 73 тысячи зрителей, 5351 сеанс

Очередное продолжение франшизы «Рокки» продемонстрировало типичное для себя фатальное снижение сборов на второй неделе — картина потеряла 70% стартовой кассы. «Крид» в 2016-м терял еще больше (80%). Стоит, однако, отметить, что все свои задачи «Крид 2» выполнил. Общие сборы проекта в нашей стране составляют 115 млн рублей — это почти в два раза больше, чем у первого «Крида» (61 млн рублей).

9. «Начни сначала» (2-я неделя), 17 млн рублей (-59%), 58 тысяч зрителей, 3151 сеанс На второй неделе проката стало понятно, что комедии с Дженнифер Лопес в главной роли на российском рынке не суждено повторить успех «Красотки на всю голову». Обе картины продемонстрировали почти идентичный старт. Однако фильм с Эми Шумер в прошлом году терял во второй уик-энд лишь 31,5% стартовых сборов. У «Начни сначала» ситуация значительно хуже. После 11 дней проката новинка может похвастать общими сборами в размере 75 млн рублей, тогда как у «Красотки на всю голову» за аналогичный период было 103 млн рублей. Собственно, этот ориентир и следует теперь рассматривать как финальный для «Начни сначала».

10. «Аквамен» (6-я неделя), 13 млн рублей (-58%), 35 тысяч зрителей, 1218 сеансов