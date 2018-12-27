Кристиан Бэйл намерен прекратить радикально менять вес ради роли

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В беседе с Sunday Times Кристиан Бэйл рассказал, что планирует завязать с кардинальным изменением веса и больше не хочет подвергать свой организм тяжелым трансформациям ради съемок в кино.

«Я так больше не могу. Реально не могу, — говорит Бэйл. — Моя смерть смотрит мне прямо в лицо».

Бэйл известен свой приверженностью профессии и неоднократно менял массу тела для разных ролей. Так, в 2004 году для съемок в «Машинисте» он похудел до 55 килограммов, а уже через год раскачался для роли Брюса Уэйна в «Бэтмен: Начало». В «Бойце» он сыграл наркомана и вновь резко сбросил вес до 66 килограммов, а в «Афере по-американски» у его персонажа было брюшко, для чего потребовалось набрать вес до 92 килограммов.

Опыты с весом повторились и в политической драме «Власть», где Бэйл играет грузного Дика Чейни. Актер не раскрыл, сколько килограммов ему пришлось набрать ради роли, но, по примерным оценкам, как минимум 19 килограммов. При этом Бэйл добавил, что его сыну нравится мягкий живот отца.

Стоит отметить, что Бэйл не единственный актер, готовый набрать вес для роли. На похожие жертвы в разное время пошли Мэтт Дэймон («Информатор!») и Джаред Лето («Глава 27»). В качестве обратного примера, когда актеры резко худели, можно вспомнить Майкла Фассбендера в «Голоде» и Мэттью МакКонахи в «Далласском клубе покупателей».

При подготовке к роли Бэйл решил спросить совета у Гари Олдмана, который в «Темных временах» сыграл Уинстона Черчилля. Именно тогда Бэйл узнал, что трансформация Олдмана — дело рук гримеров.

«На тот момент я успел набрать 9 килограммов, — признался Бэйл. — И почувствовал себя совершеннейшим идиотом, но решил, что останавливаться поздно и надо закончить начатое».

Кристиана Бэйла в фильме «Власть» российские зрители смогут увидеть 21 февраля.

Time

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