Эдгар Райт снимет психологический триллер о Лондоне

В интервью журналу Empire Эдгар Райт рассказал, что на данный момент работает над двумя новыми проектами — сиквелом «Малыша на драйве» и безымянным психологическим триллером, действие которого развернется в Лондоне.

«Я понял, что еще не снимал кино о центральном Лондоне, в частности о Сохо, где провел большую часть из последних 25 лет моей жизни, — говорит режиссер. — С фильмами вроде „Типа крутых легавых“ и „Зомби по имени Шон“ я рассказывал о местах, где жил. Этот фильм — о Лондоне, в котором я существовал».

Согласно изданию, при создании триллера Райт вдохновлялся картинами «А теперь не смотри» Николаса Роуга и «Отвращение» Романа Поланского. Сценарий написан в соавторстве с Кристи Уилсон-Кернс, а съемки должны начаться этим летом. Сюжет проекта не раскрывается. Известно лишь, что главной героиней фильма станет женщина.

Кроме этого, Райт подтвердил, что активно работает над продолжением «Малыша на драйве» — уже готов черновой сценарий сиквела. По его словам, второй фильм расширит мир оригинала, представит новых персонажей и продвинет историю дальше. В остальном какие-либо подробности о «Малыше на драйве 2» отсутствуют.

«Малыш на драйве» появился в кинотеатрах 11 марта 2017 года. Критики и зрители тепло приняли картину о молодом, но чрезвычайно талантливом водителе, вынужденном помогать преступникам с ограблениями. При скромном бюджете в 34 млн долларов фильм собрал в прокате 226 млн долларов.

«Студия попросила меня подумать о написании сиквела, — говорил Райт ранее. — Да я и сам планировал этим заняться. Мне кажется, у этих персонажей есть будущее. Будет интересно посмотреть на Малыша на новом месте».

Источник: Empire